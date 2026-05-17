Heider SV mit gelungenem Saisonabschluss beim 4:0 gegen Phönix II von Olaf Wegerich · Heute, 11:02 Uhr · 0 Leser

Hendrik Fleige (Heider SV), der den Ball gegen Louis Grobauer (1. FC Phönix Lübeck II) abschirmt, eröffnete den Torreigen. – Foto: Volker Schlichting

Versöhnlicher Saisonausklang für den Heider SV: Am letzten Spieltag der Flens-Oberliga konnten die Dithmarscher gegen Aufsteiger Phönix Lübeck II einen ungefährdeten 4:0 (3:0)-Heimsieg einfahren. Bereits zur Halbzeit war das einseitige Spiel im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße gegen harmlose Gäste vor 286 Zuschauern entschieden. Mit dem 14. Saisonsieg beendet der Traditionsverein von der Westküste die Saison auf dem 6. Platz.

Vor dem Spiel hieß es Abschied nehmen: Mit Björn Lambach, Manuel Lorenzen und Bennit Roloff wurden drei Spieler verabschiedet. Auch Co-Trainer Tobias Dau wird sein Amt aus beruflichen Gründen niederlegen und wurde verabschiedet.

Storb und Reimers kurzfristig ausgefallen Wie so oft in dieser Saison musste Trainer Markus Wichmann kurzfristig auf einige Spieler verzichten. So fehlte Abwehrchef Patrick Storb mit Rückenbeschwerden, und Thede Reimers musste mit Fieber das Bett hüten.

Lübeck mit dem letzten Aufgebot In einem sehr einseitigen Oberligaspiel, zu dem die Gäste mit ihrem letzten Aufgebot angereist waren – Trainer Tomislav Blazheski standen nur zwei Auswechselspieler zur Verfügung –, verpasste der klar dominierende Heider SV gegen sehr luftig verteidigende Lübecker einen deutlich höheren Sieg und war den harmlosen Adlern in allen Belangen überlegen.

Steffen Neelsen (Heider SV) im Vorwärtsgang gegen Collins Biova Niemann, der noch U19-Kicker ist. – Foto: Volker Schlichting

Immer wieder hatten die Dithmarscher in einem fairen, aber auch sehr einseitigen Spiel die Räume, um für Torgefahr zu sorgen. Fleige mit dem Führungstreffer Nachdem der starke Mathis Harms bei seiner Angriffsaktion zunächst noch hängen blieb, landete der Ball bei Hendrik Fleige (17.), der noch zwei Schritte machte und dann mit einem Flachschuss aus gut 18 Metern den Führungstreffer erzielte. Harms und Selcuk treffen ebenfalls Beim zweiten Treffer der Gastgeber landete ein Steckpass von Fabian Arndt bei Mathis Harms (31.), der abgeklärt zum 2:0 einschob.

Mathis Harms (Heider SV) war auch unter den Torschützen beim 4-0 gegen den 1. FC Phönix Lübeck II. – Foto: Volker Schlichting

Mit dem dritten Treffer vor der Pause war das Spiel bereits entschieden: Nach einem langen Ball von Tarek von Böhlen wurde die Lübecker Abwehrkette ausgehebelt, und Azat Selcuk (40.) zog von der rechten Seite in Richtung Strafraum und traf dann mit seinem linken Fuß in das lange Eck zum 3:0. Geburtstagskind Wolf mit dem vierten Treffer Nach dem Seitenwechsel fand das ungleiche Spiel seine Fortsetzung. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung erhöhte Geburtstagskind Marvin Wolf (63.) nach Vorarbeit von Mika Kieselbach mit einem überlegten Lupfer zum 4:0-Endstand. Im weiteren Spielverlauf zeigte der Heider SV einige schöne Ballstafetten und hatte Pech mit drei aberkannten Toren wegen Abseits. Zudem traf Yusef Abdelrahman mit einem Distanzschuss nur die Querlatte.

Hannes Nissen (Geschäftsführer Heider SV Liga GmbH) bei der Verabschiedung von Co-Trainer Tobias Dau, Manuel Lorenzen, Bennit Rohloff, Björn Lambach (v. r.). – Foto: Volker Schlichting