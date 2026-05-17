Heider SV mit gelungenem Saisonabschluss beim 4:0 gegen Phönix II

Versöhnlicher Saisonausklang für den Heider SV: Am letzten Spieltag der Flens-Oberliga konnten die Dithmarscher gegen Aufsteiger Phönix Lübeck II einen ungefährdeten 4:0 (3:0)-Heimsieg einfahren. Bereits zur Halbzeit war das einseitige Spiel im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße gegen harmlose Gäste vor 286 Zuschauern entschieden. Mit dem 14. Saisonsieg beendet der Traditionsverein von der Westküste die Saison auf dem 6. Platz.
Vor dem Spiel hieß es Abschied nehmen: Mit Björn Lambach, Manuel Lorenzen und Bennit Roloff wurden drei Spieler verabschiedet. Auch Co-Trainer Tobias Dau wird sein Amt aus beruflichen Gründen niederlegen und wurde verabschiedet.
Wie so oft in dieser Saison musste Trainer Markus Wichmann kurzfristig auf einige Spieler verzichten. So fehlte Abwehrchef Patrick Storb mit Rückenbeschwerden, und Thede Reimers musste mit Fieber das Bett hüten.
In einem sehr einseitigen Oberligaspiel, zu dem die Gäste mit ihrem letzten Aufgebot angereist waren – Trainer Tomislav Blazheski standen nur zwei Auswechselspieler zur Verfügung –, verpasste der klar dominierende Heider SV gegen sehr luftig verteidigende Lübecker einen deutlich höheren Sieg und war den harmlosen Adlern in allen Belangen überlegen.
Immer wieder hatten die Dithmarscher in einem fairen, aber auch sehr einseitigen Spiel die Räume, um für Torgefahr zu sorgen.
Nachdem der starke Mathis Harms bei seiner Angriffsaktion zunächst noch hängen blieb, landete der Ball bei Hendrik Fleige (17.), der noch zwei Schritte machte und dann mit einem Flachschuss aus gut 18 Metern den Führungstreffer erzielte.
Beim zweiten Treffer der Gastgeber landete ein Steckpass von Fabian Arndt bei Mathis Harms (31.), der abgeklärt zum 2:0 einschob.
Mit dem dritten Treffer vor der Pause war das Spiel bereits entschieden: Nach einem langen Ball von Tarek von Böhlen wurde die Lübecker Abwehrkette ausgehebelt, und Azat Selcuk (40.) zog von der rechten Seite in Richtung Strafraum und traf dann mit seinem linken Fuß in das lange Eck zum 3:0.
Nach dem Seitenwechsel fand das ungleiche Spiel seine Fortsetzung. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung erhöhte Geburtstagskind Marvin Wolf (63.) nach Vorarbeit von Mika Kieselbach mit einem überlegten Lupfer zum 4:0-Endstand.
Im weiteren Spielverlauf zeigte der Heider SV einige schöne Ballstafetten und hatte Pech mit drei aberkannten Toren wegen Abseits. Zudem traf Yusef Abdelrahman mit einem Distanzschuss nur die Querlatte.
Zum Spiel sagte Heides Geschäftsführer Hannes Nissen: „Es war ein gelungener Saisonabschluss. So geht man mit einem guten Gefühl in die Pause. Wir haben viel Arbeit vor uns und werden die freie Zeit nutzen, um die Schwachstellen zu analysieren. Der Kern des Kaders steht, punktuell werden wir uns noch verändern. In der nächsten Woche stehen noch interne wie externe Gespräche an.“
Heider SV: Thomsen – Hinz, Neelsen (67. Lorenzen), Kröger, von Böhlen – Lambach (86. Busch), Abdelrahman – Arndt (61. Schaller), Harms, Selcuk (61. Kieselbach) – Fleige (61. Wolf).
Trainer: Markus Wichmann.
1. FC Phönix Lübeck II: Galytsky, Knott (55. Sahin), Jablonski, Grobauer, Niemann, Mensah, Achtenberg (69. Betani-Baku), Seibt, El Shaikh, Rasgele, Ofuso.
Trainer: Tomislav Blazheski.
Schiedsrichter: Per Christian Roloff (Suchsdorfer SV).
Assistenten: Jannik Kindt und Linus Otto.
Zuschauer: 286 im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße.
Tore: 1:0 Hendrik Fleige (17.), 2:0 Mathis Harms (31.), 3:0 Azat Selcuk (40.), 4:0 Marvin Wolf (63.).