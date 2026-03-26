Heider SV im Duell Meister gegen Vizemeister bei Kilia Außenseiter

Spitzenspiel zwischen Kilia Kiel und dem Heider SV. – Foto: © 2026 Kilia Kiel

Bereits am Freitagabend geht es für den Heider SV mit einem Auswärtsspiel in der Flens-Oberliga weiter. Dabei kommt es um 19:15 Uhr am Hasseldieksdammer Weg in Kiel zum Aufeinandertreffen zwischen dem amtierenden Meister FC Kilia Kiel und dem aktuellen Vizemeister aus Dithmarschen. Von der Papierform ist es auch jetzt ein absolutes Spitzenspiel, denn den Dritten aus Kiel und die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann trennen aktuell nur zwei Zähler.

Heute, 19:15 Uhr FC Kilia Kiel Kilia Kiel Heider SV Heider SV 19:15 PUSH

Zumindest die Hinrundenpartie hält für die Dithmarscher schöne Erinnerungen bereit. Nach einem packenden Spiel konnten die Landeshauptstädter mit 4:3 besiegt werden. Damals befand sich die Mannschaft von Trainer Nicola Soranno in einer kaum für möglich gehaltenen Ergebnis- und Formkrise.

Nun sind die Vorzeichen genau umgekehrt, wie ein Blick auf das Formbarometer verrät. Kilia hat die letzten vier Spiele allesamt gewonnen – und das mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 18:1 Toren. Völlig konträr dazu sind die Ergebnisse und Auftritte des Heider SV, der seit nunmehr sieben Spielen auf ein Erfolgserlebnis wartet. Für Kilia – mit 62 Treffern die torhungrigste Mannschaft der Liga – ist auch der 2. Platz mit nur noch drei Zählern Rückstand auf Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II wieder in Sichtweite gerückt. Nach der Hinrundentabelle rangierte Kilia noch auf einem enttäuschenden 7. Platz, sieben Zähler hinter dem Heider SV. Nun ist unter Trainer Nicola Soranno die Aufholjagd weiter in vollem Gange, und es ist wohl nicht untertrieben, die Dithmarscher für das morgige Duell in der Außenseiterrolle zu sehen.