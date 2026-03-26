Heider SV im Duell Meister gegen Vizemeister bei Kilia Außenseiter

Bereits am Freitagabend geht es für den Heider SV mit einem Auswärtsspiel in der Flens-Oberliga weiter. Dabei kommt es um 19:15 Uhr am Hasseldieksdammer Weg in Kiel zum Aufeinandertreffen zwischen dem amtierenden Meister FC Kilia Kiel und dem aktuellen Vizemeister aus Dithmarschen. Von der Papierform ist es auch jetzt ein absolutes Spitzenspiel, denn den Dritten aus Kiel und die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann trennen aktuell nur zwei Zähler.
Zumindest die Hinrundenpartie hält für die Dithmarscher schöne Erinnerungen bereit. Nach einem packenden Spiel konnten die Landeshauptstädter mit 4:3 besiegt werden. Damals befand sich die Mannschaft von Trainer Nicola Soranno in einer kaum für möglich gehaltenen Ergebnis- und Formkrise.
Nun sind die Vorzeichen genau umgekehrt, wie ein Blick auf das Formbarometer verrät. Kilia hat die letzten vier Spiele allesamt gewonnen – und das mit einem beeindruckenden Torverhältnis von 18:1 Toren. Völlig konträr dazu sind die Ergebnisse und Auftritte des Heider SV, der seit nunmehr sieben Spielen auf ein Erfolgserlebnis wartet.
Für Kilia – mit 62 Treffern die torhungrigste Mannschaft der Liga – ist auch der 2. Platz mit nur noch drei Zählern Rückstand auf Regionalligaabsteiger Holstein Kiel II wieder in Sichtweite gerückt. Nach der Hinrundentabelle rangierte Kilia noch auf einem enttäuschenden 7. Platz, sieben Zähler hinter dem Heider SV. Nun ist unter Trainer Nicola Soranno die Aufholjagd weiter in vollem Gange, und es ist wohl nicht untertrieben, die Dithmarscher für das morgige Duell in der Außenseiterrolle zu sehen.
Nach der Winterpause ergibt sich nun ein völlig anderes Bild. Der FC Kilia stellt zudem zusammen mit dem SV Todesfelde das erfolgreichste Team. Der Heider SV rangiert nur auf dem 12. Platz und hat neun Punkte auf die Kieler verloren.
Heides Trainer Markus Wichmann sagte im Hinblick auf das Spiel: „Kilia wird ein Mega-Brett, das wir da zu bohren haben. Sie haben den Negativlauf der Hinrunde beendet und sind mit Tofe derzeit eine der besten Mannschaften der Oberliga. Sie haben sich trotz schwacher Ergebnisse nicht von ihrem Weg abbringen lassen und weiter hart gearbeitet. Kilia hat sehr gute Abläufe. Wir gehen nach langer Zeit mal wieder als Außenseiter in eine Partie. Uns hat am Freitagabend niemand auf dem Zettel. Das ist unsere Chance.“
Zumindest mit Patrick Storb nach Sperre und Jonah Gieseler nach Erkältung gibt es zwei extrem wichtige Rückkehrer. Dafür werden Mathis Harms und Lennart Busch gesperrt fehlen. Jannis Hinz und Bennit Roloff befinden sich im Urlaub.