Heider SV II feiert wichtigen Sieg im Aufsteigerduell

Jonas Heider (re., TSV Hattstedt) verkürzt auf 1:2. Mehr wird es für die Nordfriesen nicht. – Foto: Ismail Yesilyurt

Mit einem 2:1 im Aufsteigerduell gegen den TSV Hattstedt macht der Tabellenletzte Heider SV II drei Plätze gut und übernimmt mit dem zweiten Saisonsieg und sechs Punkten Relegationsplatz 13.

Ganz fremd waren sich beide Teams nicht: In der vergangenen Saison trafen Heide und Hattstedt in der Punktspielen der Verbandsliga Nord aufeinander. Damals gewann jeweils das Heimteam – 5:1 in Hattstedt, 8:3 in Heide. Meister Heide stieg direkt auf, der TSV Hattstedt durch die Aufstiegsrunde der Tabellenzweiten. Hark Dreyer köpft Heide zum 1:0

„In meinen Augen haben die Zuschauer da ein sehr schönes Spiel geboten bekommen. Wir haben das Spiel eigentlich 70 Minuten beherrscht“, klammerte Hattstedts Trainer Sebastian Kiesbye den zweiten Part der ersten Halbzeit aus. Der beinhaltete das 1:0 für die Dithmarscher Jungs. Einen aus dem Halbfeld in den Strafraum gechippten Freistoß köpfte der groß gewachsene Hark Dreyer zur Führung ein. Gäste verlieren den Faden Es war die Phase, in der die Gäste die Kontrolle an die Gastgeber abgeben mussten. „Haben nicht mehr die Bälle festmachen können. Haben auch die zweiten Bälle nicht mehr bekommen“, beschrieb Kiesbye, dessen Elf in den ersten sehr guten 20 Minuten mit einem Pfostentreffer einen Hochkaräter präsentiert hatte, den Spielverlauf.

Wichtiger Sieg für die U23 des Heider SV im Abstiegsduell. – Foto: Volker Schlichting

Kampfspiel auf Kunstrasen „Insgesamt ein sehr kampfbetontes Spiel von beiden Seiten auf Kunstrasen. Schnelles Spiel. Wir haben das spielerisch gut gelöst, weil wir da die bessere Mannschaft waren. Mussten das über den Kampf mit den Jungs annehmen. Das haben wir sehr gut gemacht“, sagte Sven Hinz, der nach dem Rücktritt von Trainer Christian Dahm als Kopf des Teams mit Daljit Singh (ebenfalls Cheftrainer) sowie Mamadou Sabaly und Maan Charaf El Dine die Ausbildung der Landesliga-Elf übernommen hat. Hattstedt drängt nach der Pause Nach der Pause will der Gast schnell den Rückstand egalisieren. „Die zweite Halbzeit haben wir zu 95 Prozent dominiert. Wir haben dann eigentlich einen Angriff nach dem anderen auf deren Tor fahren können“, schilderte Kiesbye den Verlauf der zweiten 45 Minuten. „Wenn man dann solche Fehler nicht ausnutzt“, räumte der 34-Jährige ein. „Vor dem Tor hat uns die Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Unser Spiel war wirklich klasse. Die Jungs haben einen sehr tollen Fußball gespielt. Schießt du keine Tore, gewinnst du kein Spiel“, kennt Kiesbye eine der Erfolgsvariablen im Fußball.

Tarek Yassine und der TSV Hattstedt bleiben mit 4 Punkten unten im Keller stecken. – Foto: Ismail Yesilyurt