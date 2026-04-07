Heider SV holt Kreispokal – 4:1 im Finale gegen die SG Geest

Kreispokalsieger 2026 - der Oberligist Heider SV. – Foto: Volker Schlichting

Der Heider SV hat das Siegen nicht verlernt. Durch einen souveränen 4:1 (1:0) Erfolg im Kreispokal-Finale Westküste gegen den Verbandsligisten SG Geest hat sich die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann den Titel und den Einzug in die 1. Runde im SHFV-Landespokal gesichert. Vor der Traumkulisse von 1.056 zahlenden Zuschauern – insgesamt waren es mit Auflaufkindern, Schiedsrichtern u.a. knapp 1.300 Zuschauer – die der Finalbegegnung im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße in Heide einen würdigen Rahmen verschafften – konnte der Flens-Oberligist nach einer langen Durststrecke von acht Spielen gegen einen aufopferungsvoll dagegenhaltenden Verbandsligisten endlich einmal wieder ein Erfolgserlebnis einfahren. Zusammen mit der SG Geest hatten sich die Heider auf einen einheitlichen Eintrittspreis von 7 Euro geeinigt, der auch für die Tribüne galt.

Fleige mit der frühen Führung

Bereits frühzeitig hatte der kriselnde Oberligist etwas für sein Nervenkostüm getan und mit dem Führungstreffer vorgelegt. Nach einer Ecke von Selcuk köpfte Fleige (6.) völlig freistehend zum 1:0 ein.

Hendrik Fleige (Heider SV) nach seinem ersten von zwei Toren. – Foto: Volker Schlichting

Trotz drückender Überlegenheit und einer Großchance durch Harms, die auf der Linie geklärt werden konnte, tat sich der Favorit „auf einem katastrophalen Rasen“, wie Heides Geschäftsführer Hannes Nissen betonte, trotz gefühlt 80 Prozent Ballbesitz sehr schwer. Der von Trainer Holger Dobelstein gut eingestellte Verbandsligist wehrte sich mit Haut und Haaren und schmiss sich in jeden Ball, ohne dabei selbst für Torgefahr zu sorgen. Daher war bei stürmischen Winden, die den Spielfluss zusätzlich störten, lange Zeit Geduld gefragt. Reimers mit dem zweiten Treffer So dauerte es bis zur 63. Minute, ehe Neelsen mit einer präzisen Hereingabe die Reimers in seinem ersten Spiel nach langer Verletzungspause mit einem Kopfballtreffer zum 2:0 nutzte. Kurz danach schwächten sich die Geester völlig unnötig, als Jorge Möller (64.) – der nach einem Foulspiel bereits verwarnt war – unmotiviert den Ball wegschlug und durch Schiedsrichter Tobias Kossiski sofort die Ampelkarte sah.

Rechter Haken von Keeper Paul Maron (SG Geest) an seinen Kapitän David Freund. Hendrik Fleige (li.) und Patrick Storb (Heider SV) halten sich außer Reichweite auf. – Foto: Volker Schlichting

Selcuk und erneut Fleige sorgen für klare Verhältnisse In Überzahl hat der konsequent nachsetzende Oberligist leichtes Spiel und kann schnell zwei weitere Treffer nachlegen. Beim dritten Heider Tor zieht Selcuk (68.) aus halbrechter Position kommend in den Sechzehner und trifft zum 3:0. Der vierte Treffer resultierte aus einem Eckball von Buchtmann, der diesmal als Innenverteidiger eingesetzt war, den der Geester Torhüter zunächst nicht richtig traf und der dann bei Fleige (73.) landete, der mit seinem zweiten Treffer zum 4:0 einköpfte.

Azat Selcuk (Heider SV) im Laufduell gegen Mats Claußen (re., SG Geest). – Foto: Volker Schlichting