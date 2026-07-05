Heider SV gewinnt den 2. Büsumer Sommercup von Olaf Wegerich · Heute, 09:29 Uhr · 0 Leser

Der Heider SV feiert den Titelgewinn in Büsum. – Foto: Volker Schlichting

Der Heider SV hat den 2. Büsumer Sommercup gewonnen. Dabei konnte sich die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann am Samstag in der Finalbegegnung gegen den Oberligarivalen MTSV Hohenwestedt knapp mit 1:0 durchsetzen. Der goldene Treffer im Stadion Rosengrund gelang Thede Reimers (23.) im Anschluss an einen Standard nach einem geblockten Schuss von Yusef Abdelrahman aus dem Gewühl.

Bereits zum Turnierauftakt in der Gruppenphase hatten sich beide Teams gegenübergestanden. Der MTSV hatte nach einem Fehlpass von Torhüter Simson durch Thies Kochanski (3.) früh vorgelegt. Nach einem Freistoß von Hinz und einer Kopfballvorlage von Kieselbach traf Marvin Wolf (24.) per Kopf zum Ausgleich. Im zweiten Turnierspiel gegen den TSV Hattstedt brachten Treffer von Marwan Abduljabar (14.) aus dem Gewühl und von Thede Reimers (24.) nach einem individuellen Fehler den 2:0-Erfolg.

Im dritten Gruppenspiel gegen den TSV Heiligenstedten legte der Landesligist bereits in der ersten Minute nach einem individuellen Heider Fehler mit dem Führungstreffer vor, doch zwei wuchtige Kopfballtreffer von Mika Kieselbach (4., 25.), jeweils nach Eckbällen von Mathis Harms, sorgten für die Wende. Im Halbfinale gegen den Marner TV brachte ein später Treffer von Mika Kieselbach (23.) den Sieg gegen den Verbandsligisten. Wieder war es ein Kopfballtreffer des Heider Torjägers, der am zweiten Pfosten völlig freistehend nach einem Tiefenlauf von Marvin Wolf mit anschließender präziser Hereingabe eiskalt vollendete. „Mika geht immer voran und zieht die Mannschaft mit. Er macht auf mich einen sehr fokussierten Eindruck“, lobte Geschäftsführer Hannes Nissen seinen wieder einmal sehr präsenten Torjäger.

Jannis Hinz und Mika Kieselbach präsentieren den Pokal. – Foto: Volker Schlichting

Gegentore nerven Wichmann gewaltig Was bleibt, ist die erfolgreiche Titelverteidigung und zwei Gegentore im Turnier, die dem Heider Trainer überhaupt nicht schmeckten. „Wir haben viele gute Sachen dabeigehabt. Haben zwei Gegentore gefangen, die man als Eigentore gelten lassen kann, obwohl es nicht unsere Spieler waren. Da helfen wir bei den Gegentoren tatkräftig mit. Das ärgert mich, das müssen wir abstellen. Ansonsten war das eine gute Trainingseinheit. Die Jungs gehen so langsam am Stock. Morgen müssen die Jungs noch einmal ran, aber wir haben das aufgeteilt. Am Sonntag wird das noch einmal ein richtiges Brett, und dann lassen wir die Woche ruhig angehen und schauen einmal, wie die Jungs drauf sind“, resümierte Wichmann. Ein weiterer Kritikpunkt für den Heider Coach waren die vielen Pausen, insbesondere die lange vor der Finalbegegnung. „Vom Halbfinale bis zum Finale hatten die Jungs anderthalb Stunden Pause. Dann musst du wieder in Gang kommen, und das halte ich in der Vorbereitung immer für schwierig. Als Aktiver habe ich auch nicht gerne solche Turniere gespielt.“ Geschäftsführer Hannes Nissen sagte zum 2. Büsumer Sommercup: „Man hat gemerkt, dass die Jungs sehr müde waren. Die Vorbereitung ist sehr intensiv und alle ziehen gut mit. Das Turnier war nett, weil man viele bekannte Gesichter getroffen hat. Fußballerisch haben wir noch viel Luft nach oben, dennoch ist der Turniersieg eine schöne Randnotiz.“ Marvin Wolf, der als Torschütze und Vorbereiter glänzte, sagte: „Wir hatten eine anstrengende Trainingswoche. Einige sind auf dem Zahnfleisch gegangen. Das war aber kein Leckerbissen, was wir geboten haben. Die Spiele haben wir mehr über Standards gewonnen. Mika (Kieselbach, d. Red.) war überragend mit seinen Kopfballtoren.“

Ligamanager Finn Göttsche sichert den Pokal. – Foto: Volker Schlichting