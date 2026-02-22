Heider SV gewinnt 1:0 Test gegen MTSV Hohenwestedt von Olaf Wegerich · Heute, 22:35 Uhr · 0 Leser

Hinrich Schröder (MTSV Hohenwestedt) ärgert Jonah Gieseler (Heider SV), dem einzigen Torschützen im Testspiel. – Foto: Volker Schlichting

Eine Woche vor dem ersten Punktspiel des neuen Jahres beim Tabellenzweiten Holstein Kiel II am kommenden Samstag präsentierte sich der Heider SV im Duell der Flens-Oberligisten gegen den MTSV Hohenwestedt in guter Frühform und konnte das Testspiel, das bereits am Sonntagvormittag um 10.30 Uhr angepfiffen wurde, durch einen späten Treffer von Mannschaftsführer Jonah Gieseler mit 1:0 (0:0) gewinnen.

Vor nur knapp 60 zahlenden Zuschauern entwickelte sich bei Dauerregen auf dem Kunstrasenplatz des Heider SV ein sehr intensives Spiel, in dem die Gäste mit ihren beiden Heider Neuzugängen Macius Dahm (aus dem Ligakader) und Arsenij Ksenofontov (aus der Heider U23) gut dagegenhielten. Personalsituation auf beiden Seiten Personell mussten die Gastgeber kurzfristig auf die erkrankten Christopher Buchtmann und Jannis Hinz verzichten. Ansonsten standen Trainer Markus Wichmann 19 Spieler zur Verfügung. Gästetrainer Arend Müller konnte nur auf 16 Feldspieler zurückgreifen, da mit Luke Clasen, Louis Klatt, Henrik Schnoor, Momme Boye und Rasmus Boye einige angeschlagene Spieler mit leichten Blessuren vorsorglich geschont wurden.

Heide mit Chancenplus in Hälfte eins Bereits nach fünf Minuten hätten die Dithmarscher früh in Führung gehen können. Jonah Gieseler hatte sich gegen Hinrich Schröder durchgesetzt und aus gut zehn Metern mit dem Vollspann abgezogen, doch MTSV-Torhüter Mats Hinrichs war zur Stelle und konnte mit einer spektakulären Fußabwehr klären.

Der Ex-Heider Macius Dahm (MTSV Hohenwestedt) grätscht Marvin Wolf (Heider SV) ab. – Foto: Volker Schlichting

Auch in der Folge waren die Gastgeber über weite Strecken das aktivere Team und konnten neben deutlich mehr Ballbesitz auch einige gelungene Abschlüsse für sich verbuchen. So hatte Abwehrchef Patrick Storb großes Pech, als er im Anschluss an einen Eckball nur den Pfosten traf.

Nach einer schönen Hereingabe von Marvin Wolf grätschte Lennart Busch den Ball Richtung Tor. Dieser hatte die Torlinie wohl schon überschritten, doch im letzten Moment konnten die Gäste blocken. Hinzu kamen noch einige gefährliche Kopfbälle von Jonah Gieseler. Starke Defensive der Gäste Ansonsten standen die Gäste sehr kompakt und ließen nur wenig anbrennen. Vor allem die für dieses Testspiel neu formierte Innenverteidigung hatte es Gästetrainer Arend Müller angetan. „Das war überragend, was Macius Dahm und Hinne Schröder gespielt haben“, lobte der MTSV-Coach die beiden Neuzugänge. Aber nicht nur mit der guten Abwehrarbeit durfte Müller mehr als zufrieden sein. „Wir haben gut kombiniert und hatten einige sehr gute Einschussmöglichkeiten.“

Glück für Keeper Calvin Schultz (MTSV Hohenwestedt). Patrick Storb (Heider SV) trifft den Pfosten. – Foto: Volker Schlichting

Bereits nach knapp einer halben Stunde wurde den Gästen ein Tor aberkannt, nachdem der Ball etwas strittig im Toraus gewesen sein soll. Die dickste Chance für die Gäste hatte Fabian Engbrecht auf dem Fuß, als er nach einem langen Ball über die Kette aus gut zehn Metern etwas überhastet abschloss und in Geburtstagskind Christopher Thomsen im Heider Tor seinen Meister fand. Ansonsten hatte der stark auftrumpfende Macius Dahm großes Pech, als er nach einem Standard von Felix Ploog den Ball knapp über die Latte setzte. Verletzungen überschatten zweite Halbzeit Während die Gäste bereits zur Pause drei Wechsel durchführten, wartete Heides Coach Markus Wichmann bis zur 62. Minute mit dem Personaltausch, um dann mit einem Schlag acht Wechsel zu vollziehen. Darunter auch Tarek von Böhlen, der sportliche Überflieger der Hinrunde, der sich nach einem Kopfballduell mit Fabian Engbrecht, als er unkoordiniert mit dem Gesicht gegen den Hinterkopf des Hohenwestedter Sturmtanks prallte, einen Nasenbeinbruch zuzog. „Es ist unklar, ob die Verletzung operiert werden muss“, sagte Heides Geschäftsführer Hannes Nissen in einer ersten Stellungnahme. Auch Heides Kreativspieler Thede Reimers musste nach einem hart geführten Zweikampf mit einer Knöchelblessur das Feld verlassen. Die letzten zwanzig Minuten mussten die Gäste mit nur zehn Spielern überstehen, nachdem Rene Helmcke mit Krämpfen den Platz verlassen musste und keine weiteren Wechselspieler zur Verfügung standen. Später Siegtreffer durch Gieseler So war Geduld gefragt, ehe die Gastgeber kurz vor Spielende doch noch jubeln durften. Nach schöner Vorarbeit von Mathis Harms und einem Angriff über die rechte Seite gelang Heides Kapitän Jonah Gieseler (88.) zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit der 1:0-Siegtreffer für die Gastgeber.

Mathis Harms (Heider SV) setzt sich gegen Felix Ploog (MTSV Hohenwestedt) durch und bereitet das Golden Goal hier vor. – Foto: Volker Schlichting