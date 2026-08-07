Heider SV: "Gegen Holstein war kein Kraut gewachsen"

Der Heider SV steht auch nach dem 2. Spieltag der Flens-Oberliga etwas überraschend noch ohne Punkte am Tabellenende. Um zumindest den Anschluss an die vorderen Plätze nicht ganz aus den Augen zu verlieren, sind am kommenden Samstag um 14.00 Uhr im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße im zweiten Heimspiel der Saison gegen die Kaltenkirchener TS dringend die ersten Punkte auf der Habenseite vonnöten.
Zunächst gilt es aber erst einmal, die zweite Saisonniederlage zu bewerten. So richtig überraschend – auch in der Höhe – kam jedenfalls die jüngste 1:5-Niederlage am Mittwochabend bei der U23 von Holstein Kiel nicht zustande, auch wenn Heides Trainer Markus Wichmann seine Elf im Vorwege nicht in der Außenseiterrolle sehen wollte.
Heides Coach sagte rückblickend nach dem Spiel: „Sobald U-Mannschaften Spieler von den Profis ziehen, wird es für jeden Gegner unheimlich schwierig. Gegen Holstein war gestern kein Kraut gewachsen.“
Etwas detaillierter in seiner Analyse wurde Mannschaftskapitän Jonah Gieseler. Der 27-Jährige konnte in seinem erst dritten Pflichtspiel nach fast dreimonatiger Auszeit im CITTI-FUSSBALL PARK in Kiel-Projensdorf immerhin schon wieder über 85 Minuten auf dem Feld stehen, ehe Marvin Wolf für die Schlussminuten zum Einsatz kam.
Gieseler befand: „Aus dem Spiel können wir mitnehmen, dass wir sehr gute Phasen hatten, gerade zum Anfang der ersten Halbzeit, wo wir Holstein aus meiner Sicht auch gut unter Druck gesetzt haben und uns mit dem 1:0 belohnt haben. Dann, als wir aus der Halbzeit gekommen sind und dort auch wieder eine richtig gute Anfangsphase hatten und die letzten zehn Minuten des Spiels auch wieder gut waren. Trotzdem reichen dann am Ende 35 gute Minuten nicht aus gegen eine so starke Mannschaft. Mit vielen Profis oder Leuten, die mit Profiverträgen ausgestattet sind. Die mit den Profis trainieren. Das merkt man natürlich. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob du wie wir jetzt bis 15.00 Uhr im Büro sitzt und dann noch schnell zum Auswärtsspiel fährst oder ob du morgens schon zusammen trainierst, dann zusammen da isst und dich dann da langsam auf das Spiel vorbereitest. Das sind natürlich ganz andere Bedingungen. Deswegen ist es auch alles in Ordnung, wie es jetzt gelaufen ist. Ich glaube auch, dass Holstein Meister werden wird, weil die einfach den Anspruch haben, jetzt noch einmal gut investiert haben für diese Saison. Da wird, glaube ich, kein Weg an ihnen vorbeiführen.“
Auch für das anstehende Spiel gegen die Kaltenkirchener TS ist Gieseler zuversichtlich gestimmt und benannte einige Dinge, die sich aus seiner Sicht in die richtige Richtung bewegt haben: „Ich fand, dass wir im Vergleich zum letzten Wochenende schon eine Leistungssteigerung gezeigt haben. Gut als Team zusammengearbeitet haben. Wir hatten eine gute Stimmung auf dem Platz. Das war positiv. Wir haben uns gegenseitig gepusht. Als Team zusammengearbeitet und so muss es auch weiterlaufen. So müssen wir uns weiter finden als Team. Wir haben ja auch einige Neuzugänge, die ja jetzt auch am Mittwoch in der Startelf waren. Zum Beispiel Rafail Lampros und Anais Boukara. Das muss sich alles einspielen. Da sind auch junge Leute dabei. Deswegen bin ich auch guter Dinge, dass wir jetzt step by step weiterkommen und am Wochenende gegen Kaltenkirchen die Marschrichtung haben, drei Punkte holen zu wollen.“
Heides Trainer Markus Wichmann sagte über den kommenden Gegner: „Kaltenkirchen kommt über das Kollektiv. Das ist eine schnelle, hungrige Mannschaft, die keinen Ausnahmespieler hat. Das macht sie brandgefährlich.“
In der letzten Saison besiegte der Heider SV die Kaltenkirchener TS zum Saisonauftakt 4:0. Das Rückspiel auf Kunstrasen in Kaltenkirchen endete 3:3.