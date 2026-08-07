Heider SV: "Gegen Holstein war kein Kraut gewachsen" von Olaf Wegerich · Gestern, 15:39 Uhr · 0 Leser

Da war die Heider Fußball-Welt noch in Ordnung. Fabian Arndt erzielt den Führungstreffer. – Foto: Volker Schlichting

Der Heider SV steht auch nach dem 2. Spieltag der Flens-Oberliga etwas überraschend noch ohne Punkte am Tabellenende. Um zumindest den Anschluss an die vorderen Plätze nicht ganz aus den Augen zu verlieren, sind am kommenden Samstag um 14.00 Uhr im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße im zweiten Heimspiel der Saison gegen die Kaltenkirchener TS dringend die ersten Punkte auf der Habenseite vonnöten.

Zweite Saisonniederlage im Blick Zunächst gilt es aber erst einmal, die zweite Saisonniederlage zu bewerten. So richtig überraschend – auch in der Höhe – kam jedenfalls die jüngste 1:5-Niederlage am Mittwochabend bei der U23 von Holstein Kiel nicht zustande, auch wenn Heides Trainer Markus Wichmann seine Elf im Vorwege nicht in der Außenseiterrolle sehen wollte. Heides Coach sagte rückblickend nach dem Spiel: „Sobald U-Mannschaften Spieler von den Profis ziehen, wird es für jeden Gegner unheimlich schwierig. Gegen Holstein war gestern kein Kraut gewachsen.“

Fabian Arndt und Jonah Gieseler hatten leider nur einmal Grund zum jubeln. – Foto: Volker Schlichting

Detaillierte Analyse des Kapitäns Etwas detaillierter in seiner Analyse wurde Mannschaftskapitän Jonah Gieseler. Der 27-Jährige konnte in seinem erst dritten Pflichtspiel nach fast dreimonatiger Auszeit im CITTI-FUSSBALL PARK in Kiel-Projensdorf immerhin schon wieder über 85 Minuten auf dem Feld stehen, ehe Marvin Wolf für die Schlussminuten zum Einsatz kam.

Gieseler befand: „Aus dem Spiel können wir mitnehmen, dass wir sehr gute Phasen hatten, gerade zum Anfang der ersten Halbzeit, wo wir Holstein aus meiner Sicht auch gut unter Druck gesetzt haben und uns mit dem 1:0 belohnt haben. Dann, als wir aus der Halbzeit gekommen sind und dort auch wieder eine richtig gute Anfangsphase hatten und die letzten zehn Minuten des Spiels auch wieder gut waren. Trotzdem reichen dann am Ende 35 gute Minuten nicht aus gegen eine so starke Mannschaft. Mit vielen Profis oder Leuten, die mit Profiverträgen ausgestattet sind. Die mit den Profis trainieren. Das merkt man natürlich. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, ob du wie wir jetzt bis 15.00 Uhr im Büro sitzt und dann noch schnell zum Auswärtsspiel fährst oder ob du morgens schon zusammen trainierst, dann zusammen da isst und dich dann da langsam auf das Spiel vorbereitest. Das sind natürlich ganz andere Bedingungen. Deswegen ist es auch alles in Ordnung, wie es jetzt gelaufen ist. Ich glaube auch, dass Holstein Meister werden wird, weil die einfach den Anspruch haben, jetzt noch einmal gut investiert haben für diese Saison. Da wird, glaube ich, kein Weg an ihnen vorbeiführen.“

Hendrik Fleige (Heider SV) ist vor Rene Guder (Holstein II) am Ball. – Foto: Volker Schlichting