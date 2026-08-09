Heider SV feiert ersten Sieg – Doppelpacker Fleige und Boukara treffen von Olaf Wegerich · Gestern, 20:40 Uhr · 0 Leser

Verbissenes Kopfballduell zwischen Jonah Gieseler (Heider SV) und Sebastian Böttcher (Kaltenkirchen). – Foto: Olaf Wegerich

Der Knoten scheint geplatzt. Der Heider SV darf nach einem schwer erkämpften 3:2 (1:1)-Heimerfolg gegen die Kaltenkirchener TS endlich den ersten Sieg der Saison in der Flens-Oberliga bejubeln und landet vor 350 Zuschauern im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße den herbeigesehnten Befreiungsschlag. Der Erfolg der Dithmarscher ist umso beachtlicher, da sie nach der frühen Gelb-Roten Karte gegen Mathis Harms (17.) über 73 Minuten in Unterzahl überstehen mussten. Zu zehnt zeigte die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann eine große Moral und volle Leidenschaft. Zwei Tore gingen auf das Konto von Hendrik Fleige. Den dritten Treffer konnte Anas Boukara in seinem ersten Oberligaspiel vor heimischem Publikum beisteuern. Durch den Erfolg ist der Heider SV auf den 13. Platz geklettert. Kaltenkirchen fällt mit ebenfalls 3 Punkten auf den 12. Platz.

Arndt und Neelsen kurzfristig ausgefallen Die Gastgeber mussten kurzfristig auf Fabian Arndt verzichten, den Knieprobleme außer Gefecht gesetzt hatten. Ebenso fehlte Steffen Neelsen nach einem Fingerbruch und Christopher Buchtmann wegen Adduktorenproblemen. Kaltenkirchen musste auf Malte Pietsch (beruflich verhindert) sowie die verletzten Spieler Finn Rerup, Josef Jueidi und Jan Zimmermann verzichten.

Kieselbach mit der ersten Chance

Bei sommerlichen Temperaturen begannen die Gastgeber mit großem Elan. Nach einem langen Ball von Patrick Storb aus der eigenen Hälfte verlängerte Jonah Gieseler in den Lauf von Mika Kieselbach (1.), doch dessen Flachschuss aus halblinker Position verfehlte den zweiten Pfosten nur knapp.

Azat Selcuk und Hendrik Fleige bejubeln den Führungstreffer für den Heider SV. – Foto: Olaf Wegerich

Fleige trifft nach Vorarbeit von Harms Doch nur drei Minuten später wurden die Gastgeber bei ihrer Anfangsoffensive mit dem Führungstreffer belohnt. Mathis Harms hatte sich schön auf der rechten Außenbahn durchgesetzt und scharf in die Mitte gepasst, wo Hendrik Fleige (4.) vor den KT-Abwehrspielern zur Stelle war, um aus wenigen Metern zum 1:0 zu vollenden. Goldmann mit dem Ausgleichstreffer Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Nach einem flachen Diagonalpass von Jonas Hinz ist die linke Heider Abwehrseite total blank und der völlig ungedeckte Linus Goldmann (12.) trifft aus halbrechter Position zum 1:1-Ausgleich. Nur zwei Minuten später versucht es Jonah Gieseler (14.) mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze, doch Luca Adler kann den Ball im Nachfassen unter Kontrolle bringen.

Linus Goldmann (Kaltenkirchen) erzielt den Ausgleichstreffer – Boukara und Torhüter Thomsen (Heider SV) kommen zu spät. – Foto: Olaf Wegerich

Harms sieht Ampelkarte Dann ahndet Schiedsrichter Falk Schmidt ein hartes Einsteigen von Mathis Harms gegen Jonas Hinz in der gegnerischen Hälfte mit der Ampelkarte. Harms (5.) hatte bereits frühzeitig wegen Ballblockierens die Gelbe Karte gesehen. Fortan müssen die Gastgeber mindestens 73 Minuten in Unterzahl überstehen. Kaltenkirchen hatte in dieser Phase zwar viel Ballbesitz, doch so richtig gefährlich wird die Mannschaft von Trainer Martin Genz trotz einiger schöner Ballstafetten nur äußerst selten. Die Gastgeber sind da bei ihren wenigen Offensivaktionen deutlich entschlossener und zielstrebiger. Nach einem langen Einwurf von Jonah Gieseler kommt Hendrik Fleige im Strafraum völlig frei zum Abschluss, doch der Ex-Flensburger drischt den Ball weit über das Tor. Auch Anas Boukara, der sich immer wieder in die Offensivaktionen einschaltete, versuchte es mit einem fulminanten, aber zu zentral angesetzten Distanzschuss, der Luca Adler im KT-Tor vor keine Probleme stellte.

Jonah Gieseler (Heider SV) mit eleganter Ballannahme. – Foto: Volker Schlichting

Foul an Gieseler wird nicht geahndet Dann wird den Gastgebern nach einem Foulspiel an Jonah Gieseler kurz vor der Pause noch ein vermeintlicher Elfmeter verweigert. Der Schiedsrichter bestätigte zwar gegenüber dem Heider Geschäftsführer Hannes Nissen, den Kontakt wahrgenommen zu haben, aber für einen Pfiff war es ihm dann doch zu wenig. Nach dem Seitenwechsel ändert sich nur wenig. Kaltenkirchen fehlen trotz Überzahl die Ideen und die Gastgeber bleiben bei ihren schnellen Vorstößen stets gefährlich. Zunächst verfehlt Hendrik Fleige noch aus halbrechter Position nur knapp, doch der nächste Versuch sitzt.

Anas Boukara trifft überragend zur Heider Führung. – Foto: Volker Schlichting

Boukara mit dem Führungstreffer Wieder werden die Gäste klassisch ausgekontert: Diesmal glänzt Hendrik Fleige als Vorbereiter mit einem langen Chipball von der linken Seite in den Lauf von Anas Boukara (56.), der aus wenigen Metern eiskalt zum 2:1 für die Gastgeber vollendet. Was für ein unglaublicher Einstand vor eigenem Publikum!

Extase pur – Hannes Nissen und Anas Boukara. – Foto: Volker Schlichting

Hoch soll er Leben. Heides Geschäftsführer Hannes Nissen hebt Anas Boukara in die Höhe. Auch DLZ-Redakteur Ulrich Seehausen hat alles im Kasten. – Foto: Volker Schlichting

Fleige kann nachlegen Und auch der nächste Angriff findet seine Krönung mit einem Treffer. Wieder läuft die Offensivaktion über die linke Seite und diesmal ist Jonah Gieseler massgeblich beteiligt, zunächst kann Luca Adler einen Kopfball von Fleige aus Nahdistanz abwehren dann wird Mika Kieselbach beim Schussversuch geblockt ehe der Ball bei Hendrik Fleige (63.), landet der zum 3:1 trifft. Hinz mit dem Anschlusstreffer Doch die Freude über den Zwei-Tore-Vorsprung währt nicht lange, denn nur vier Minuten später kann Jonas Hinz (67.) aus wenigen Metern den 2:3-Anschlusstreffer erzielen. Aber auch jetzt ist bei den Gastgebern trotz Unterzahl noch genügend Energie vorhanden, um mit gefährlichen Kontern für Entlastung zu sorgen. Wieder ist es eine perfekt getimte Hereingabe von Hendrik Fleige und ein schöner Kopfball von Mika Kieselbach der Luca Adler im Tor der Gäste zu einer Glanzparade zwingt. Erst spät vollzieht Heides Trainer Markus Wichmann den ersten Wechsel und bringt für den überragenden Hendrik Fleige – der als Doppeltorschütze und Vorbereiter glänzte – Marvin Wolf.