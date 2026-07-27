Heider SV: Die Wirtschaftlichkeit steht an erster Stelle von Olaf Wegerich · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser

Hannes Nissen bei der Verabschiedung von Björn Lambach. – Foto: Volker Schlichting

Für den Heider SV wird es langsam ernst. Nur noch fünf Tage, dann startet der Dithmarscher Traditionsverein am Samstag um 14:00 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger SC Rapid Lübeck in die Punktspielrunde. Nach dem couragierten Auftritt vor großer Kulisse im Achtelfinale des SHFV-LOTTO-Pokals gegen den Regionalligisten VfB Lübeck (0:3), bei dem die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann am Samstag deutlich unter Wert geschlagen wurde, fällt nun endlich der Startschuss in der Liga.

Nach einer wechselvollen Saison mit vielen Höhen und Tiefen, in der es den Dithmarschern oft an Konstanz fehlte und die auf einem enttäuschenden 6. Platz endete, erscheinen die Vorzeichen für die neue Spielzeit aber eher positiv. Denn Capitano Jonah Gieseler ist nach einer dreimonatigen Auszeit endlich wieder mit an Bord, und auch Torjäger Mika Kieselbach präsentiert sich nach seiner überstandenen Knieverletzung in prächtiger Form.

Zu diesen und einigen anderen Themen antwortete im großen Sommerinterview Hannes Nissen, den Geschäftsführer des Heider SV.

Hannes Nissen bei der Verabschiedung von Björn Lambach. – Foto: Volker Schlichting

Würdest du der Einschätzung zustimmen, dass der Heider SV gemessen an der Qualität im Kader in der letzten Saison unter seinen Möglichkeiten geblieben ist?

Ja, da würde ich dir zustimmen. Die Qualität der einzelnen Spieler hätte definitiv mehr als Platz sechs hergegeben. Wie ist der Heider SV wirtschaftlich für die neue Saison aufgestellt? Mussten finanziell Abstriche gemacht werden oder geht es mit dem gleichen Budget weiter?

Seit ich vor knapp vier Jahren angefangen habe, wurde in jedem Sommer wirtschaftlich ein Fortschritt erzielt. Ich habe eine klare Gehaltsobergrenze im Kopf. Die Wirtschaftlichkeit steht an erster Stelle. Wie siehst du deinen Verein im Vergleich zu den anderen ambitionierten Mannschaften in der Flens-Oberliga wirtschaftlich und sportlich aufgestellt?

Wirtschaftlich sehe ich die U23 von Holstein Kiel als völlig konkurrenzlos. Sportlich habe ich großes Vertrauen in unsere Mannschaft und bin mir sicher, wir werden in der Oberliga wieder schwerer zu schlagen sein. Ist in einer strukturschwachen Region wie Dithmarschen Regionalligafußball mittelfristig überhaupt noch zu realisieren und gewünscht?

Als ambitionierter Funktionär möchte ich jedes Spiel gewinnen, man strebt immer nach dem maximalen Erfolg. Einen Aufstieg in die Regionalliga würde ich nie verweigern. Aber es ist doch klar: Die vierte Liga ist aktuell gar kein Thema. Sportlich und wirtschaftlich ist die Regionalliga eine ganz andere Nummer, da muss man realistisch bleiben. Ob die Regionalliga in Dithmarschen gewünscht ist, ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Wichtig ist, was wir intern kommunizieren und wie wir uns entwickeln können. Abschließend aber noch einmal: Ich verschwende keinen Gedanken an die Regionalliga.

Mika Kieselbach (Heider SV) hat gegen den VfB Lübeck nach einer Ecke die Riesenchance zum Ausgleich. – Foto: Olaf Wegerich

Mit Björn Lambach ist ein emotionaler Leader von Bord gegangen. Wer könnte künftig seine Rolle einnehmen?

Björn Lambach fehlt uns natürlich sehr. Er hat in seinen zwei Jahren den Verein nachhaltig geprägt. Er ist ein besonderer Mensch und Spieler, ich vermisse ihn sehr.Wir haben genügend Spieler, die seine Rolle tragen können. Da sehe ich kein Vakuum. Jonah Gieseler musste aus gesundheitlichen Gründen fast drei Monate pausieren und hat gegen den VfB Lübeck im Landespokal sein Comeback gegeben. Wird er in den kommenden Wochen vollumfänglich am ganz normalen Training teilnehmen oder ist da für ihn ein separates Aufbautraining angedacht?

Jonah hat seit drei Wochen Teile des Mannschaftstrainings absolviert. In der letzten Woche hat er auch voll mit der Truppe trainiert. Ich gehe davon aus, dass Jonah auch in den kommenden Wochen voll trainiert und dann auch bald ein Kandidat für die Startelf ist. Mika Kieselbach präsentiert sich nach seiner Knieverletzung in starker Frühform und ist sehr ehrgeizig. Welche Rolle könnte er in dieser Saison für euch spielen und traust du ihm zu, dass er wieder um die Torjägerkrone mitspielt?

Wenn Mika gesund bleibt, ist er immer ein Kandidat für die Torjägerkanone. Seine Qualitäten in der Box sind in der Oberliga schwer zu finden. Er arbeitet aktuell aber auch sehr viel für die Mannschaft, da muss ich ihn loben. Er ist auf einem sehr guten Weg.

Christopher Buchtmann vom Heider SV. – Foto: Ismail Yesilyurt