Heider SV: „Die Mannschaft wird am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen“

Jahresausklang für die Flens-Oberliag. Im einzigen Wochenendspiel der höchsten Landes-Spielklasse steht für den Heider SV am morgigen Sonntag um 14.00 Uhr beim Tabellenvorletzten Inter Türkspor Kiel erneut ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Dabei könnte der Mannschaft von Trainer Markus Wichmann – ein Punktgewinn oder ein Sieg vorausgesetzt – der Sprung auf den 3. Platz gelingen. Allerdings haben die Heider nach dem morgigen Spieltag dann bereits drei Spiele mehr ausgetragen als der derzeitige Tabellendritte SV Eichede. Für die Dithmarscher geht es aber auch darum, den guten Eindruck der ersten Halbserie, der durch das enttäuschende 1:3 beim Oldenburger SV getrübt wurde, zu korrigieren.

Wichmann fordert Reaktion auf Oldenburg-Pleite Dazu sagte Heides Trainer Markus Wichmann: „Oldenburg ist aufgearbeitet und abgehakt. Das haben wir am Montag in der Besprechung noch einmal Revue passieren lassen. Die Jungs wissen, dass sie Mist gebaut haben. Wir wollen es definitiv besser machen. Wir können es auch definitiv besser, und da bin ich mir auch sicher, dass die Jungs eine Reaktion zeigen.“

Kapitän Jonah Gieseler und seine Dithmarscher Jungs sind beim Oldenburger SV schmerzvoll auf die Nase gefallen. – Foto: Volker Schlichting

Geschäftsführer Hannes Nissen sieht die Mannschaft in der Pflicht Ähnlich sieht es Geschäftsführer Hannes Nissen: „Wir haben was gutzumachen. Der Auftritt in Oldenburg ist abgehakt. Wir erwarten ein schweres Spiel. Inter ist zuhause immer ein brandgefährlicher Gegner. Die Trainingswoche war geprägt von viel Fokus. Die Mannschaft weiß selbst am besten, dass der Auftritt in Oldenburg nicht akzeptabel war. Ich bin überzeugt, die Mannschaft wird am Sonntag ein anderes Gesicht zeigen.“ Erneut lange Ausfall-Liste beim Heider SV Wie inzwischen in fast jedem Spiel müssen die Dithmarscher auf mehrere bewährte Kräfte verzichten. Diesmal sind es Mika Kieselbach (Reha nach Knie-OP), Macius Dahm (freigestellt), Erik Gründemann (beruflich), Jan Wansiedler (Trainingsrückstand nach Kreuzbandriss), Vasyl Tanchak (Rückenprobleme), Björn Lambach (10. Gelbe Karte), Christopher Buchtmann (kleiner Eingriff am Knie), Azat Selcuk sowie Helge Kröger (beide privat verhindert), die nicht zur Verfügung stehen.

Azat Selcuk ist nicht dabei. Wie überspringt der Heider SV die sicherlich hohe Hürde in Kiel? – Foto: Volker Schlichting

Wichmann: „Genug Qualität, um Inter zu schlagen“ Das kommentierte Trainer Markus Wichmann wie folgt: „Wir haben mit Ach und Krach 15 Feldspieler zur Verfügung, weil auch Luca Wichmann und Fabian Arndt, die schon Ewigkeiten kein Spiel mehr gemacht haben, wieder dabei sind. Nichtsdestotrotz haben wir genug Qualität auf der Platte, um Inter zu schlagen, und das wollen wir auch, um uns mit einem guten Gefühl den Zuschauern gegenüber in die Winterpause zu verabschieden. Das ist unser Ziel.“ Inter Türkspor mit Rückenwind unter neuem Trainer Für die Gastgeber ist es unter ihrem neuen Trainer Karim Youssef das siebte Heimspiel in Serie. Durch den 4:3-Heimerfolg gegen den PSV Neumünster sowie das 2:2 gegen den SV Preußen Reinfeld hat der Aufsteiger den Anschluss an das rettende Ufer geschafft.

Auf Linksverteidiger André Volkers (Inter Türkspor Kiel), einer der beständigsten Inter-Kicker, wartet mit dem Heider SV eine echt reizvolle Aufgabe. – Foto: Ismail Yesilyurt