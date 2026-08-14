Heider SV - Der VfR zählt zu den Meisterschaftsfavoriten

Jonah Gieseler im Zweikampf mit Tom Schilling vom VfR Neumünster. – Foto: Volker Schlichting

Am 4. Spieltag der Flens-Oberliga ist der Heider SV auswärts beim VfR Neumünster gefordert. Der Classico steigt am Sonntag um 14.00 Uhr in der Grümmi-Arena in der Geerdtsstraße. Für die Dithmarscher geht es darum, nach dem ersten Saisonsieg den Abstand zu den führenden Mannschaften weiter zu verkürzen. Dazu wäre allerdings ein Erfolg vonnöten, denn die letzten drei Spiele gegen Rasensport gingen allesamt verloren.

Auch die Generalprobe vor dem Classico mit dem 3:2 bei der SG Geest im Kreispokal Westküste ist nur bedingt gelungen. Heides Trainer Markus Wichmann sagte dazu mit dem Abstand von drei Tagen:

„In der ersten Halbzeit haben wir Volldampf gefahren und das Gaspedal richtig durchgedrückt. Wenn wir das eine oder andere Tor mehr schießen, ist die Messe schon zur Halbzeit gelesen. Das haben wir allerdings nicht geschafft und vier, fünf Gänge zurückgeschaltet. Und wenn du dir da in Geest einen fängst, dann brennt es. Und dementsprechend war es dann auch so. Geest hat sogar die Möglichkeit auf das 3:2. Mika Lorenz mit einer Weltklasseparade und dann steht Tarek von Böhlen im Strafraum goldrichtig und nutzt den dritten oder vierten Abpraller. Das müssen wir früher entscheiden, dann kommt es erst gar nicht so weit.“

Vorfreude an alter Wirkungsstätte

Doch nun ist auch Wichmann heiß auf den Classico an alter Wirkungsstätte und sieht der Aufgabe beim Tabellenzweiten selbstbewusst entgegen:

„Auf solche Spiele freue ich mich immer. Gerade in der alten Heimat. VfR zählt für mich mit Kiel zusammen zu den Meisterschaftsfavoriten. Mit den Neueinkäufen, die die getätigt haben, muss es auch, glaube ich, das Ziel sein bei denen. Eine richtig gute Mannschaft. Eckpunkte hinten mit Newe, Korup, Schulz und Adesanya. Das ist schon eine Truppe, die uns alles abverlangen wird. Nichtsdestotrotz sind solche Derbys immer etwas Besonderes. Die gab es ja schon vor meiner und unserer Zeit. VfR gegen Heider SV waren immer geile Spiele, wurde mir zumindest berichtet, und auch die, die ich in Erinnerung habe. Von daher kann es losgehen.“

Warnung vor der Konterstärke

Heides Spielführer Jonah Gieseler warnt vor allem vor der Konterstärke der Gastgeber, sieht seine Mannschaft nach zwei Erfolgserlebnissen aber ebenfalls auf dem richtigen Weg:

„Ich glaube, das wird ein sehr schwieriges Spiel. Der VfR Neumünster ist eine sehr konterstarke Mannschaft mit schnellen Spielern und viel Qualität. Ich glaube aber, dass wir gut drauf sind. Wir haben jetzt zwei Spiele gewonnen mit dem Pokalspiel. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Es gilt wieder, nur Spiel für Spiel als Mannschaft zusammenzurücken und diese Intensität und Power auf den Platz zu bekommen. Und den VfR gar nicht erst ins Kontern kommen zu lassen. Wenn wir das schaffen, sehe ich uns gut gerüstet für das Spiel.“

Respekt, aber Wille zum Dreier

Heides Geschäftsführer Hannes Nissen sagte gegenüber Youkick: „Ich erwarte beim VfR Neumünster ein absolutes Spitzenteam. Durch die hochkarätigen Verstärkungen sind sie noch einmal stärker geworden. Wir müssen von der ersten Minute an sehr wach sein und es vermeiden, leichte Fehler zu machen. Wir haben großen Respekt und wollen dennoch die drei Punkte aus Neumünster entführen. Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Mannschaft die Qualität hat, auch auswärts beim VfR für Furore zu sorgen.“

Personalien und Torhüterfrage

Beim kickenden Personal gibt es noch einige Fragezeichen. So soll bei Patrick Storb und Steffen Neelsen erst beim Aufwärmen die Entscheidung fallen, ob sie zum Einsatz kommen. Bei Fabian Arndt und Christopher Buchtmann ist hingegen ziemlich sicher, dass sie weiter pausieren müssen. Mathis Harms wird nach seiner Ampelkarte aus dem Spiel gegen die Kaltenkirchener TS ebenfalls fehlen.

Spannend bleibt es auch bei der Torhüterfrage: Wem wird Trainer Markus Wichmann diesmal das Vertrauen schenken?

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