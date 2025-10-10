Heider SV beim Ligaschlusslicht Preußen Reinfeld gefordert

Für den Heider SV steht am Samstag um 14.30 Uhr das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SV Preußen 09 Reinfeld auf dem Programm. Um nach dem 12. Spieltag der Flens-Oberliga nicht weiter den Anschluss an die drei führenden Mannschaften zu verlieren, dürfen die Dithmarscher in der Karpfenstadt keine weiteren Punkte liegen lassen.
Ein schwieriges Unterfangen, denn nach dem Trainerwechsel bei den Stormarnern konnte mit dem Überraschungssieg bei Eutin 08 (2:0) Ende September ein Lebenszeichen gesendet und der Anschluss an die unteren Tabellenregionen wiederhergestellt werden. Das Trainerduo mit Pascal Lorenz und Co Christian Hack musste gehen. Mit Axel Junker übernahm in der letzten Septemberwoche ein neuer Chefcoach das Ruder.
Zuletzt musste Reinfeld binnen vier Tagen zweimal beim Kreisrivalen SV Eichede antreten und zog dabei sowohl im Kreispokal mit 0:2 als auch in der Oberligapartie am letzten Sonntag mit 0:3 den Kürzeren. In bester Erinnerung – und zugleich als Warnung – dürfte noch der hart erkämpfte 4:3-Auswärtserfolg der Heider aus der letzten Saison sein.
Verzichten muss der Heider SV aller Voraussicht nach auf seinen zuletzt so formstarken Mittelfeldstrategen Azat Selcuk. „Azat hat sich im Spiel gegen Eutin eine kleine Verhärtung im Oberschenkel zugezogen“, erklärte Trainer Markus Wichmann, der nur wenig Hoffnung auf einen Einsatz von Selcuk hat.
Definitiv ausfallen wird hingegen Christopher Buchtmann. „Buchti musste gegen Eutin ja schon nach zwanzig Minuten raus. Er wird uns wegen Adduktorenproblemen auch in den nächsten Wochen fehlen“, bestätigte der Heider Coach.
Das sagt Heides Trainer Markus Wichmann zum Spiel gegen Preußen Reinfeld:
„Reinfeld scheint so langsam in die Spur zu kommen. Wir sind gewarnt. Gegen Eutin haben sie das erste Spiel 2:0 gewonnen, wir spielen gegen Eutin 2:2 – von daher sollte das für meine Mannschaft und mich Warnung genug sein, sie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Das werden wir auch nicht.
Wobei der Tabellenstand sagt, dass wir haushoher Favorit sind – das werden wir auch so annehmen. Trotzdem müssen wir gegenüber Eutin anders auftreten. Wenn wir in der zweiten Halbzeit so schlecht im Passspiel und in der Ordnung sind, dann wird es auch gegen Reinfeld schwer – dann wird es gegen jede Oberligamannschaft schwer. Das darf uns nicht passieren, das müssen wir schnellstmöglich abstellen. Daran haben wir diese Woche noch gearbeitet, haben heute noch ein Abschlusstraining – und dann geht’s nach Reinfeld.“