Heider SV beim Ligaschlusslicht Preußen Reinfeld gefordert

Heides Trainer Markus Wichmann. – Foto: Olaf Wegerich

Für den Heider SV steht am Samstag um 14.30 Uhr das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SV Preußen 09 Reinfeld auf dem Programm. Um nach dem 12. Spieltag der Flens-Oberliga nicht weiter den Anschluss an die drei führenden Mannschaften zu verlieren, dürfen die Dithmarscher in der Karpfenstadt keine weiteren Punkte liegen lassen.

Morgen, 14:30 Uhr SV Preußen Reinfeld Reinfeld Heider SV Heider SV 14:30

Trainerwechsel in Reinfeld

Ein schwieriges Unterfangen, denn nach dem Trainerwechsel bei den Stormarnern konnte mit dem Überraschungssieg bei Eutin 08 (2:0) Ende September ein Lebenszeichen gesendet und der Anschluss an die unteren Tabellenregionen wiederhergestellt werden. Das Trainerduo mit Pascal Lorenz und Co Christian Hack musste gehen. Mit Axel Junker übernahm in der letzten Septemberwoche ein neuer Chefcoach das Ruder.

Azat Selcuk wird wohl dem Heider SV fehlen. – Foto: Olaf Wegerich

Zuletzt musste Reinfeld binnen vier Tagen zweimal beim Kreisrivalen SV Eichede antreten und zog dabei sowohl im Kreispokal mit 0:2 als auch in der Oberligapartie am letzten Sonntag mit 0:3 den Kürzeren. In bester Erinnerung – und zugleich als Warnung – dürfte noch der hart erkämpfte 4:3-Auswärtserfolg der Heider aus der letzten Saison sein.

Buchtmann fehlt – Selcuk ist großer Wackelkandidat Verzichten muss der Heider SV aller Voraussicht nach auf seinen zuletzt so formstarken Mittelfeldstrategen Azat Selcuk. „Azat hat sich im Spiel gegen Eutin eine kleine Verhärtung im Oberschenkel zugezogen“, erklärte Trainer Markus Wichmann, der nur wenig Hoffnung auf einen Einsatz von Selcuk hat. Definitiv ausfallen wird hingegen Christopher Buchtmann. „Buchti musste gegen Eutin ja schon nach zwanzig Minuten raus. Er wird uns wegen Adduktorenproblemen auch in den nächsten Wochen fehlen“, bestätigte der Heider Coach.

Christopher Buchtmann vom Heider SV. – Foto: Olaf Wegerich