Heider Arbeitsverweigerung bei Eutiner 3:1-Galavorstellung

Defensivspieler Tarek von Böhlen, hier gegen Noah Odiase (re.), war der einzige war der einzige Heider Torschütze in Eutin. – Foto: Volker Schlichting

Der absolute Wahnsinn im Tabellenkeller. Eutin 08 erwischt im Freitagabend-Flutlichtspiel der Flens-Oberliga auf dem Sportplatz Waldeck nach langer Durststrecke wieder einen der so dringend benötigten magischen Momente und schlägt nach einer ganz starken Leistung vor allem in der zweiten Hälfte den Heider SV hoch verdient mit 3:1 (0:1) und verschafft sich damit nach sieben sieglosen Spielen wieder neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt. Damit sind vor den Samstagsspielen sowohl der MTSV Hohenwestedt, der TUS Rotenhof und Eutin 08 nur durch die Tordifferenz getrennt mit 21 Punkten gleichauf. Der Heider SV kassiert nach einer respektablen ersten Hälfte in der Rosenstadt den nächsten sportlichen Rückschlag und taumelt wie ein angeschlagener Boxer dem Saisonende entgegen.

Ausgeglichene erste Hälfte

Bei frühlingshaften Temperaturen erlebten die Zuschauer am Eutiner Waldeck eine eher ereignislose erste Hälfte mit mehr Spielkontrolle für die Dithmarscher, bei denen der angeschlagene Thede Reimers überraschend in der Startaufstellung stand. Die wenigen Torannäherungen auf beiden Seiten blieben zunächst überschaubar. Hussein Sharba (20.) und Paul Kuszak (34.) zielten für die Gastgeber zu ungenau, und auf Heider Seite wurde Thede Reimers (28.) nach schöner Einzelaktion in Richtung Strafraum erfolgreich geblockt.

Von Böhlen trifft nach Standard von Harms Der Führungstreffer für die Dithmarscher fällt dann nach einem von Mathis Harms getretenen Eckball. Dabei bleibt der Ball zunächst im Gewühl hängen, wird dann aber per Kopf von Steffen Neelsen auf Tarek von Böhlen verlängert, der aus wenigen Metern den Führungstreffer erzielt.

Hier ist die Fußball-Welt des Heider SV noch auf Wolke sieben. – Foto: Volker Schlichting

Jaacks mit heftiger Kabinenansprache In der Pause wurde der Eutiner Trainer Dennis Jaacks bei der Kabinenansprache deutlich: „Wir waren in der ersten Hälfte zu inkonsequent. In der Halbzeit bin ich mit den Jungs hart ins Gericht gegangen.“ Sharba trifft das Lattenkreuz Eine Ansprache, die anscheinend ihre Wirkung nicht verfehlte, denn nur vier Minuten nach der Pause traf Hussein Sharba (49.) aus der Drehung nur das Quergebälk des Heider Tores. Doch das war für die nun befreit aufspielenden Gastgeber Wachrüttler und Muntermacher zugleich. Kuszak trifft zum Ausgleich Nach einer Flanke des Eutiner Kapitäns Lukas Schultz trifft Paul Kuszak (59.) per Kopf zum inzwischen völlig verdienten 1:1-Ausgleich für die Rosenstädter. Wolf verpasst die erneute Führung Kurz darauf verpasst Marvin Wolf nach Vorarbeit von Mathis Harms – der wenig später wegen der Vorboten einer sich ankündigenden Grippe ebenso wie Jan Wansiedler den Platz verlassen muss – im Eins-gegen-eins-Duell gegen den Eutiner Torhüter Luca Kiecok die erneute Heider Führung. Dafür kommen die angeschlagenen Fleige und Arndt. Im Anschluss an einen Eckball kann der gerade erst eingewechselte Hendrik Fleige zweimal erfolgreich geblockt werden, aber das war es dann auch schon mit der Heider Herrlichkeit in der zweiten Hälfte, denn fortan übernehmen die Gastgeber das Kommando und haben dabei auch das Glück des Tüchtigen.

So besteht man Abstiegskampf - mit großem Einsatz wie von Philip Kunert (Eutin 08) gegen Thede Reimers (Heider SV). – Foto: Volker Schlichting