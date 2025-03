Heidenroder U9-Kids dürfen von Endrunde und Bayern-Spiel träumen Beim Projekt „Waldkicker“ winkt dem jungen Team des Jugendfördervereins ein ganz besonderes Wochenende +++ Umweltschutz und Fußball unter einen Hut gebracht +++ Entscheidung am 31. März

Denn Ende März entscheidet sich anhand des Punktesystems, in dem die bundesweit 50 teilnehmenden Teams (von U7 bis U10) geführt werden, wer die acht Starter bei der Endrunde am 18. Mai im Bundesliga-Stadion der TSG Hoffenheim sind. Das „Bildungswerk Waldkicker“ geht als Initiator in Sachen Nachhaltigkeit voran. Hoffenheim wurde als Austragungsort ausgewählt, weil die TSG in puncto Nachhaltigkeit vorbildlich agiert. Einen Tag zuvor findet an gleicher Stätte übrigens das Hoffenheimer Heimspiel gegen die Bayern statt. Im Lager des JFV Heidenrod, der eine Partnerschaft mit dem SV Wehen Wiesbaden pflegt, herrscht auch deshalb große Euphorie und Zuversicht.

Im Endspurt waren sie im Recyclinghof Kopp in Kemel mit Massen an Altglas zu Besuch, durften einhergehend eine Biomassen-Anlage mit drei Megawatt Leistung anschauen. Zudem waren sie an einer Baumpflanzaktion mit Försterin Johanna Köhler beteiligt und bestaunten ein 130 Meter hohes Windrad von innen. Auch die Pfandbon-Aktion bei Rewe in Kemel – die Waldkicker haben gerade den Erlös ans Kinderhospiz Bärenherz in Wiesbaden gespendet – hat den Gemeinsinn der Kids bestärkt. Unabhängig vom Endstand beim Sammeln der Nachhaltigkeitspunkte haben die jungen Fußballer, ihre Eltern und Trainer von der Vielfalt an Aktionen profitiert. Alle waren mit großer Begeisterung bei der Sache und werden künftig nicht nur auf dem Platz, sondern auch in Sachen Umweltschutz dauerhaft am Ball bleiben.

„Unser Vereinsleben hat sich dahingegen geändert, dass wir als Gemeinschaft zwischen Kindern, Eltern und Trainern stark zusammengewachsen sind, uns besser kennengelernt haben“, sagt Hendrik Eckel. Er bekennt aber auch: „Wir sind froh, wenn die Aktion Anfang nächster Woche abgeschlossen ist. Eine absolut tolle Aktion, welche viel Kraft und Ausdauer gekostet hat, denn das Ganze ging nun seit September vergangenen Jahres.“ 15 Kinder und ihre Eltern Woche für Woche zu motivieren, das war eine besondere Erfahrung für die Trainer. Doch jetzt winkt die Belohnung mit Bundesliga-Flair.