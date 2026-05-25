Heidenreich rettet Walldorfs U23 das Remis Entscheidung im Abstiegskampf vertagt von Dirk Winter · 25.05.2026, 13:05 Uhr · 0 Leser

Der SV Rot-Weiß Walldorf II rettet kurz vor Schluss noch einen wichtigen Punkt. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

WALLDORF/GROSS-GERAU. Mit einem Tor kurz vor Schluss hat der SV Rot-Weiß Walldorf II in seinem letzten Heimspiel der Saison ein Unentschieden gerettet. Den Klassenerhalt sicher hat der Fußball-Verbandsligist mit dem Punktgewinn aber noch nicht. Erst beim Saisonfinale am kommenden Samstag wird der Abstiegskampf im Spiel bei der SG Langstadt/Babenhausen entschieden (15.15 Uhr), die ihre Pfingst-Partie beim längst geretteten VfR Groß-Gerau kurzfristig mangels Spielern abgesagt hatte.

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Zittrig war der Start der Walldorfer U23, die sich dafür in der Schlussphase umso fulminanter zeigte. Die Walldorfer brauchten eine zehnminütige Anlaufzeit, bis sie ins Spiel kamen. Dass sie in dieser Phase nicht schon mit 0:2 zurücklagen, hatten sie ihrem Torhüter zu verdanken. Max Grün vereitelte zwei Gästechancen der hundertprozentigen Güte. Danach nahm die Heimelf den Kampf an. Auch angesichts der Hitze, die beiden Mannschaften zu schaffen machte, wollte die U23 nach der Pause unbedingt ein schnelles Gegentor vermeiden. Das Gegenteil geschah: Die RWW-Abwehr unterlief eine Flanke, und Philipp Christoph traf zum 0:1 (53.). Auf ähnliche Weise kam Florian Zorn vier Minuten nach dem Ausgleichstor, erzielt von Marlon Koffler (56.), zum zweiten Gästetreffer. „Aber wir haben auch das 1:2 gut weggesteckt und haben dann wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt“, lobt Interimstrainer Süleyman Karaduman die Seinen. Lohn der Mühe war das Ausgleichstor von Fabian Heidenreich in der 86. Minute.

Tore: 0:1 Christoph (53.), 1:1 Koffler (56.), 1:2 Zorn (60.), 2:2 Heidenreich (86.). Schiedsrichter: Steinmann (SG Gronau). Zuschauer: 80. SG Langstadt/Babenhausen informiert erst spät