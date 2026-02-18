Heidenheimer Dominanz und der Überlebenskampf im Keller

– Foto: Luis Rettenmeier

In der Kreisliga A3 Ostwürttemberg herrscht zur Winterpause der Saison 2025/2026 eine fast schon unheimliche Stille an der Spitze, während es im Tabellenkeller lichterloh brennt. Während Türkspor Heidenheim mit einer beeindruckenden Souveränität dem direkten Aufstieg in die Bezirksliga entgegensteuert, klammern sich die Kellerkinder aus Giengen und Fleinheim an jeden Strohhalm der Hoffnung. Es ist eine Saison der zwei Gesichter: Einerseits der spielerische Glanz der Heidenheimer, andererseits der sportliche Überlebenskampf in den unteren Regionen. Die Vorbereitungsphase wird zur mentalen Zerreißprobe für Trainer und Spieler gleichermaßen.

Der Spitzenreiter thront mit 43 Punkten einsam an der Tabellenspitze und blickt auf eine fast makellose Hinrunde zurück. Mit 14 Siegen aus 16 Spielen hat die Mannschaft von Trainer Denis Enes Werner eine Dominanz ausgestrahlt, die in dieser Liga ihresgleichen sucht. Das Torverhältnis von 58:20 unterstreicht die offensive Urgewalt, mit der Türkspor die Gegner mürbe gespielt hat. Lediglich eine einzige Niederlage trübt die Bilanz eines Teams, das bereits jetzt wie ein kommender Bezirksligist auftritt. Der Vorsprung von neun Punkten auf den Zweitplatzierten ist ein dickes Polster, das Sicherheit für die Rückrunde gibt. In Heidenheim bereitet man sich innerlich bereits auf die große Aufstiegsparty vor, auch wenn man offiziell noch Demut predigt.

FuPa-Prognose: Der Aufstieg von Türkspor Heidenheim scheint nur noch Formsache zu sein.

Transfers: Der Verein verstärkt sich mit Timucin Türkmen, Hikmetcan Türkmen, Taif Al-Azawi vom TKSV Giengen und Nils Ott von der TSG Schnaitheim. Den Verein verlassen hat Arkin Gülperi, der sich Albsport Heidenheim anschließt.

VfL Gerstetten

Der VfL Gerstetten belegt mit 34 Punkten den begehrten Relegationsplatz und führt das Verfolgerfeld an. Besonders beeindruckend ist die Defensive der Mannschaft von Trainer Harald Fronmüller, die in 16 Partien lediglich 13 Gegentreffer zugelassen hat – der Bestwert der Liga. Elf Siege zeigen die Stabilität des Teams. Der Rückstand auf Platz eins ist zwar beträchtlich, doch der Fokus liegt klar auf der Verteidigung des zweiten Ranges. Die mannschaftliche Geschlossenheit ist der Trumpf in Gerstetten, um die hungrige Konkurrenz auf Distanz zu halten.

Transfers: In der Winterpause gab es beim VfL Gerstetten weder Neuzugänge noch Abgänge zu vermelden.

FuPa-Prognose: Gerstetten hat die besten Chancen, den zweiten Platz verteidigen und in die Aufstiegsrelegation gehen.

SV Söhnstetten

Nur einen Punkt hinter Gerstetten lauert der SV Söhnstetten auf dem dritten Tabellenplatz. Mit elf Siegen und ohne ein einziges Unentschieden spielt die Mannschaft von Trainer Sven Neuhäuser eine kompromisslose Saison, die entweder Sekt oder Selters bedeutet. 40 erzielte Tore zeugen von einer gefährlichen Offensive, die an guten Tagen jede Abwehrreihe der Liga vor unlösbare Probleme stellt. Die fünf Niederlagen schmerzen jedoch im Kampf um Platz zwei und könnten am Ende das Zünglein an der Waage sein. Söhnstetten muss in der Rückrunde mehr Konstanz beweisen, um den Druck auf Gerstetten aufrechtzuerhalten.

Transfers: Der Kader bleibt unverändert; es wurden keine Wintertransfers getätigt.

FuPa-Prognose: Söhnstetten bleibt bis zum Schluss der schärfste Jäger des VfL Gerstetten.

SGM Königsbronn/Oberkochen

Die Spielgemeinschaft belegt mit 30 Punkten den vierten Platz und hält den Anschluss an die Spitzengruppe. Neun Siege und drei Unentschieden sind ein Zeugnis für eine Mannschaft von Trainer Mersad Haskovic, die schwer zu schlagen ist, aber in den entscheidenden Momenten zu oft Punkte liegen ließ. Das Torverhältnis von 41:32 zeigt eine attraktive Spielweise, offenbart aber auch Lücken im defensiven Verbund. Für ganz oben wird es in dieser Spielzeit wohl nicht mehr reichen, doch der vierte Rang ist eine Bestätigung der guten Arbeit. In Königsbronn und Oberkochen blickt man zufrieden auf die Entwicklung. Die Mannschaft ist gereift und wird in der Rückrunde ein unbequemer Gegner für jedes Top-Team sein.

Transfers: Einziger Neuzugang ist Jeremias Burgert, der vom Staufener SC zur SGM stößt; Abgänge gab es keine.

FuPa-Prognose: Die SGM festigt ihren Platz unter den Top 5 der Liga.

TSV Gussenstadt

Der TSV Gussenstadt steht mit 26 Punkten auf dem fünften Rang und bildet die Spitze des breiten Mittelfelds. Mit einer fast ausgeglichenen Bilanz von sieben Siegen und fünf Unentschieden zeigt das Team von Trainer Patrick Schwarz eine beachtliche Stabilität. Besonders auffällig ist das Torverhältnis von 25:24, das auf eine sehr kontrollierte und oft minimalistische Spielweise hindeutet. Gussenstadt versteht es meisterhaft, knappe Ergebnisse über die Zeit zu bringen und defensiv diszipliniert zu agieren. Der Abstand nach oben ist groß, doch nach unten besteht derzeit keinerlei Gefahr, was eine entspannte Rückrunde ermöglicht.

Transfers: Der Verein vermeldet für die Winterpause keinerlei personelle Veränderungen im Kader.

FuPa-Prognose: Gussenstadt beendet die Saison im oberen Drittel der Tabelle.

TV Steinheim

Der TV Steinheim um Trainer Maximilian Laible belegt mit 24 Punkten den sechsten Platz. Sieben Siege stehen sechs Niederlagen gegenüber, was die wechselhaften Leistungen in der bisherigen Saison widerspiegelt. Mit 29 erzielten Toren ist die Offensive ordentlich, aber nicht furchteinflößend genug für die Top-Teams. In Steinheim geht es nun darum, die Rückrunde zu nutzen, um junge Spieler zu integrieren und das Spielsystem zu verfeinern. Der Blick geht weder mit Angst nach unten noch mit großer Hoffnung nach oben. Man ist im gesicherten Mittelfeld angekommen.

Transfers: Jonathan Kron verlässt den Verein in Richtung TSV Gussenstadt II; Zugänge wurden nicht verzeichnet.

FuPa-Prognose: Steinheim wird am Ende der Saison einen Platz zwischen 6 und 8 belegen.

SGM Niederstotzingen/Rammingen

Die SGM Niederstotzingen/Rammingen ist mit 22 Punkten Siebter und gilt als der Remis-König der Liga. Bereits siebenmal wurden die Punkte geteilt, was einerseits für die Moral der Truppe, andererseits für eine gewisse Abschlussschwäche spricht. Nur vier Niederlagen sind ein Top-Wert, doch die geringe Anzahl an Siegen verhinderte eine bessere Platzierung. Das Torverhältnis von 27:22 unterstreicht die defensive Stabilität der Spielgemeinschaft um Trainer Stefan Wannenwetsch. In der Rückrunde muss der Fokus darauf liegen, die Unentschieden in Siege umzumünzen. Die Qualität im Kader ist vorhanden, um in der Tabelle nach oben zu klettern.

Transfers: Michael Eberhardt wechselt zur SG Burgberg/Hohenmemmingen und Murat Sen schließt sich dem FV Sontheim/Brenz II an; Neuzugänge gibt es keine.

FuPa-Prognose: Die SGM bleibt im Tabellenmittelfeld ohne Abstiegssorgen.

Albsport Heidenheim

Mit 21 Punkten belegt Albsport Heidenheim den achten Rang und hat sich damit eine gute Basis für den Klassenerhalt geschaffen. Sechs Siege stehen sieben Niederlagen gegenüber, was die fehlende Konstanz im Spiel der Heidenheimer verdeutlicht. Das Torverhältnis von 27:29 zeigt, dass die Spiele der Mannschaft von Trainer Arianit Gashi oft auf Messers Schneide stehen. In der Winterpause wurde punktuell nachgebessert, um mehr offensive Variabilität zu erhalten. Für Albsport geht es darum, so schnell wie möglich die nötigen Punkte zu sammeln, um nicht doch noch in den Abstiegsstrudel zu geraten. Das Potenzial für einen einstelligen Tabellenplatz ist definitiv vorhanden.

Transfers: Arkin Gülperi wechselt vom Spitzenreiter Türkspor Heidenheim zum Team; Abgänge wurden keine gemeldet.

FuPa-Prognose: Albsport wird die Klasse sicher halten und sich im Mittelfeld einreihen.

Die Abstiegszone: Zittern bis zum letzten Spieltag

FC Härtsfeld

Der FC Härtsfeld steht mit 19 Punkten auf dem neunten Platz und spürt den Atem der Konkurrenz im Nacken. Fünf Siege und sieben Niederlagen sind eine Bilanz, die zur Vorsicht mahnt, da der Vorsprung auf die gefährliche Zone schnell schmelzen kann. Das Torverhältnis von 31:30 ist fast ausgeglichen, was auf ein Team hindeutet, das offensiv Akzente setzen kann, defensiv aber zu anfällig ist. Die Mannschaft von Trainer Roland Benz muss in der Rückrunde vor allem an der defensiven Grundordnung arbeiten, um nicht abzurutschen. Jeder Punkt ist im dicht gedrängten Mittelfeld Gold wert.

Transfers: In der Winterpause gab es keinerlei Fluktuation im Kader des FC Härtsfeld.

FuPa-Prognose: Härtsfeld rettet sich dank seiner Heimstärke vor dem Abstieg.

SV Bissingen

Punktgleich mit Härtsfeld belegt der SV Bissingen den zehnten Tabellenrang. Nur 19 erzielte Tore sind ein deutliches Warnsignal; die Offensive ist das Sorgenkind der Mannschaft von Trainer Benjamin Meschke. Dank einer soliden Defensive und vier Unentschieden konnte man sich bisher über Wasser halten. Der Verein hat im Winter reagiert und versucht, die Lücken durch Neuzugänge zu schließen. Es wird eine Herausforderung, die neuen Kräfte schnell zu integrieren, um in der Rückrunde schlagkräftiger zu werden. In Bissingen ist Optimismus da, doch der Weg zum Klassenerhalt ist noch weit.

Transfers: Colin Bischof kommt von der TSG Nattheim, Julian Nagel wechselt von der SG Heldenfingen/Heuchlingen nach Bissingen und Abdou Sanneh schließt sich vom TSV Blaubeuren an; Abgänge gab es keine.

FuPa-Prognose: Bissingen wird sich dank der Transfers stabilisieren und den Klassenerhalt sichern.

SC Hermaringen

Der SC Hermaringen rangiert mit 17 Punkten auf dem elften Platz und befindet sich damit mitten im Abstiegskampf. Neun Niederlagen in 16 Spielen sind eine schwere Last, die das Team von Trainer Chrisovalantis Chalkidis mit in die Rückrunde nimmt. Mit 29:37 Toren zeigt sich die Mannschaft zwar torgefährlich, kassiert aber im Schnitt viel zu viele Gegentreffer. Die sportliche Leitung hofft, dass die Winterneuzugänge für die nötige Stabilität in der Defensive sorgen können. Jeder Patzer könnte nun den Absturz nach hinten bedeuten. In Hermaringen setzt man auf den Kampfgeist.

Transfers: Raphael Fanselow wechselt vom FV Sontheim/Brenz zum SC, zudem kommt Patrick Mair von der SpVgg Bachtal; Abgänge wurden keine verzeichnet.

FuPa-Prognose: Hermaringen rettet sich am Ende knapp.

SGM Herbrechtingen Bolheim

Die SGM um Trainer Eduard Waldmann steht mit 16 Punkten auf dem zwölften Platz. Vier Siege und acht Niederlagen dokumentieren eine schwierige Hinrunde, in der man oft unter den eigenen Möglichkeiten blieb. Das Torverhältnis von 27:35 ist ein Beleg für die mangelnde Balance zwischen den Mannschaftsteilen. In der Rückrunde wird es darauf ankommen, die direkten Duelle gegen die Konkurrenz im Keller zu gewinnen. Der Kader wurde im Winter verändert, um neue Impulse im Kampf gegen den Abstieg zu setzen. In Herbrechtingen und Bolheim weiß man um die Schwere der Aufgabe.

Transfers: Luis Roman Soria kommt von der TSG Schnaitheim und Melih Yaray wechselt von der TSG Nattheim II zur SGM. Zafiris Paraskevoudis wechselt zum AC Milan Heidenheim und Benjamin Martin Böhm schließt sich dem SV Mergelstetten an.

FuPa-Prognose: Die SGM muss bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt zittern.

FV Sontheim/Brenz II

Die Reserve aus Sontheim belegt mit 16 Punkten den 13. Platz und kämpft um den Anschluss an das Mittelfeld. Zehn Niederlagen sind der zweitschlechteste Wert der Liga, was die prekäre Lage verdeutlicht. Dennoch geben fünf Siege Anlass zur Hoffnung, dass man an guten Tagen jeden Gegner schlagen kann. Die Mannschaft von Trainer Florian Löffler wurde im Winter verstärkt. Als Zweitvertretung ist man oft von der Kadersituation der ersten Mannschaft abhängig, was die Planung erschwert. In Sontheim herrscht jedoch die Überzeugung, dass man die Qualität für den Klassenerhalt besitzt.

Transfers: Der Kader wird verstärkt durch Murat Sen (SGM Niederstotzingen/Rammingen), Niklas Surace und Finn Geiger (beide SG Niederstotzingen/Rammingen II) sowie Georg Geith von der TSG Pasing; Abgänge gab es keine.

FuPa-Prognose: Sontheim II schafft durch die Winter-Verstärkungen den direkten Klassenerhalt.

TSG Giengen

Die TSG Giengen um Trainer Kevin Jander steht mit 15 Punkten auf dem 14. Platz, hat aber ein Spiel weniger absolviert als die direkte Konkurrenz. Mit vier Siegen und acht Niederlagen ist die Bilanz ausbaufähig, doch der Anschluss ist greifbar. Das Torverhältnis von 23:29 zeigt, dass die Mannschaft defensiv oft stabil steht, offensiv aber die Durchschlagskraft vermissen lässt. Die Winterzugänge sollen nun dabei helfen, die nötigen Tore für den Klassenerhalt zu erzielen. In Giengen herrscht eine angespannte, aber entschlossene Stimmung vor dem Start der Rückrunde.

Transfers: Ghaith Alzaibak kommt von der TSG Schnaitheim und Ahmad Aldekes wechselt vom Ortsrivalen TKSV Giengen zur TSG; Abgänge wurden keine verzeichnet.

FuPa-Prognose: Die TSG Giengen nutzt ihre Spiele in der Rückrunde und sichert sich den Verbleib in der Liga.

TKSV Giengen

Der TKSV Giengen belegt mit 12 Punkten den 15. Platz, was derzeit die Abstiegsrelegation bedeuten würde. Nur drei Siege aus 16 Spielen sind eine magere Ausbeute, die den Verein in höchste Alarmbereitschaft versetzen dürfte. Besonders bitter wiegen die vielen Abgänge in der Winterpause. Mit 20:40 Toren ist man in beiden Mannschaftsteilen gefordert, eine deutliche Schippe draufzulegen. Der TKSV muss nun über das Kollektiv kommen, um den drohenden Abstieg zu verhindern. Die Rückrunde wird zu einem Charaktertest für die Mannschaft von Trainer Hakan Kocar.

Transfers: Musa Sen wechselt vom AC Milan Heidenheim zum TKSV. Schmerzhaft sind die Abgänge: Taif Al-Azawi geht zu Türkspor Heidenheim, Genti Maliqi und Majidou Assoumanou zum AC Milan Heidenheim und Ahmad Aldekes zur TSG Giengen.

FuPa-Prognose: Der TKSV Giengen wird es schwer haben, die Relegation zu vermeiden.

Sportfreunde Fleinheim

Das Tabellenschlusslicht aus Fleinheim weist lediglich 12 Punkte auf. 15 erzielte Tore sind der Minuswert der Liga und erklären die prekäre sportliche Situation. Trotz der elf Niederlagen gibt man sich in Fleinheim nicht auf, zumal man noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Ohne Neuzugänge muss der aktuelle Kader über sich hinauswachsen, um das Wunder vom Klassenerhalt noch zu realisieren. Die Defensive muss dringend stabilisiert werden. Es wird ein steiniger Weg für die Sportfreunde um die Trainer Uli Baß und Jochen Baß, die nun nichts mehr zu verlieren haben.