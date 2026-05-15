Heidenau schreibt Vereinsgeschichte - JesBe II sticht Dauerrivalen aus

– Foto: Andreas Hannig

Freude und Enttäuschung in Ashausen! Der TSV Heidenau ebnete gegen den TSV Winsen/Luhe im zweiten Abschnitt den Weg zum ersten Kreispokal-Titel der Vereinsgeschichte. Der FC Jesteburg-Bendestorf II bediente sich ihrer besten ersten Halbzeit der vergangenen zwei Jahre, um Ligarivale Eintracht Elbmarsch auszustechen. Der Endspiel-Bericht.

Zunächst brauchte der TSV Heidenau noch ein wenig, um in die Partie zu finden. Die Heidenauer arbeiteten sich aber nach und nach besser in die Begegnung und legten nach dem Seitenwechsel auch entscheidend vor. Nach einer Freistoß-Hereingabe von Cedric Jost war Tjark Oelkers zur Stelle und beförderte das Leder ins Netz (55.).

Anschließend ließ Winsen seine beste Möglichkeit liegen, während der TSV im Gegenzug zum entscheidenden Schlag ausholte. Niklas-Marvin Karthausen bediente Samuel Pauls, der mit seinem Volleyabschluss den Vorsprung ausbaute (74.). Als Meikel Koslowski einen weiteren Umschaltmoment veredelte, war die Begegnung vorzeitig entschieden (77.). TSV-Trainer Jannik Pahl: „Die Freude war riesig, gerade weil wir als Verein zum ersten Mal den Kreispokal gewonnen haben. Das ganze Dorf war mit drei Bussen mit dabei. Die Jungs waren am Anfang sehr nervös und haben 20 bis 25 Minuten gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Bis dahin war Winsen besser, ohne sich aber klare Torchancen zu erspielen. Wir sind dann nach und nach besser ins Spiel gekommen und haben die Nervosität abgelegt. Daraufhin haben wir rechtzeitig die Tore gemacht und das Spiel auch verdient gewonnen.“