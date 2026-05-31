Heidenau plötzlich wieder Relegationsanwärter - BFC jubelt im Keller

– Foto: Andreas Hannig

Die Meisterschaft der Kreisliga Harburg ist zwar lange entschieden und trotzdem ist die Spannung oben und unten enorm groß. Während Luhdorf einen Matchball um die Aufstiegsrelegation verpasst, wittert Heidenau plötzlich wieder seine Chance. Im Tabellenkeller ist der Buchholzer FC II vor dem großen Finale in der kommenden Woche der große Sieger.

Während der TSV Holvede-Halvesbostel im Niemandsland der Tabelle im Mittelfeld steht, hat der FC Rosengarten den Klassenerhalt seit letzter Woche bereits sicher. Im zweiten Abschnitt boten die beiden Teams den Zuschauern zumindest einen unterhaltsamen Schlagabtausch, bei dem Holvede das bessere Ende für sich buchte.

Der TSV Auetal legte schnell vor, nachdem Ben Brandt alleine vor dem gegnerischen Kasten auftauchte und cool einschob (2.). Anschließend arbeiteten sich die Moisburger zurück, sodass Timon Kusch eine Perlitz-Ecke einnickte (25.). Nach dem Seitenwechsel gelang es dem Meister die Begegnung zu drehen, weil dieses Mal Perlitz vollstreckte (51.). In der Schlussphase machte Doppelpacker Perlitz den Deckel drauf (73.), ehe Manuel Maintz sogar noch erhöhte (76.). FCE-Teammanager Sven Timmermann: „Es hat uns heute definitiv die Spannung gefehlt. Es war anzumerken, dass wir drei Wochen nicht gespielt haben und am Ende spiegelt das Ergebnis den Spielverlauf nicht wider. Wir sind zunächst lange dem Rückstand hinterhergelaufen und am Ende war es kein glanzvoller Sieg.“

Beim VfL Maschen scheint der Stecker ein wenig gezogen: Die Hausherren kamen zwar zwischenzeitlich zum Ausgleich durch Lukas Erhorn (52.). Der Mann des Abends war jedoch Jannes Wahl, der mit seinem Doppelpack die Begegnung entschied.

Die einen kämpfen um ihren Relegationsplatz, die anderen um den Klassenerhalt. Die Buchholzer fanden besser in die Begegnung und legten durch Mika Bjarne Dannen vor (23.). Als Leonardo Clauer für die Luhdorfer den Ausgleich markierte (30.), drohte die Begegnung zu kippen. Die Gäste ließen jedoch erstklassige Gelegenheiten liegen und wurden dafür durch Patrick Schmidt nach einer Ecke bestraft (45.+3). Im zweiten Abschnitt lieferten sich die Teams einen wilden Schlagabtausch, der mit dem besseren Ende für den BFC ausging. Die Buchholzer stehen damit vor dem Showdown am letzten Spieltag über dem Strich, Luhdorf braucht einen Dreier für die Relegation. MTV-Trainer Michael Arndt: "Natürlich wollten wir gern den ersten "Matchball" für eine mögliche Vizemeisterschaft verwandeln. Leider mussten wir vor der Partie mit kurzfristigen Ausfällen umgehen und unerwartet improvisieren. Wir kamen also schwer ins Spiel und mussten den Rückstand schlucken. Kurz darauf gab es eine Phase ab der 30. Minute, wo wir das Spiel aber ziehen können und müssen. Zunächst spielen wir den Ausgleich prima raus und haben dann bis zur Halbzeit gleich drei riesen Chancen inkl. eines Elfmeters. Aber statt einer möglichen 2:1- oder 3:1- Führung fangen wir uns mit dem Halbzeit- pfiff nach einer Ecke unaufmerksam den erneuten Rückstand. Die zweite Halbzeit ist dann einfach nur wild. Wir bekommen nicht die nötige Struktur ins Spiel und müssen uns die verdiente Niederlage gegen engagierte Buchholzer selbst ankreiden."

Winsen hat keine Chance mehr, sich in die Relegation zu mogeln. Auf der anderen Seite ist der TuS Nenndorf bereits abgestiegen. Immerhin lieferten sich die Mannschaften einen torreichen Fußballnachmittag. Die Luhestädter hatten das bessere Ende für sich gebucht.

Bitterer Start für die SG Salzhausen-Garlstorf: Zunächst brachte Tjark Oelkers die Heidenauer in Führung (8.), anschließend sah Torjäger Tim Niclas Möller die Rote Karte (34.). Der 13-Tore-Mann wird daher zum Saisonabschluss beim TuS Nenndorf fehlen, wenn die SG SaGa dringend einen Dreier für den Ligaverbleib braucht. Salzhausen blieb in Unterzahl tapfer, schlug nach einem ruhenden Ball durch Samuel Demir zurück (63.). Der TSV erhöhte daraufhin allerdings wieder den Druck und erzwang durch die Treffer von Meikel Koslowski (71.) und Timo Kleinknecht (90.+6) den 3:1-Sieg. Heidenau hat damit plötzlich am letzten Spieltag doch noch die Chance, Luhdorf bei einem Patzer die Relegation noch zu nehmen. TSV-Trainer Jannik Pahl: "Wir sind gut ins Spiel gekommen, früh in Führung gegangen und hatten gerade in der Anfangsphase immer wieder gute Situationen im letzten Drittel. Da hat uns teilweise noch die letzte Konsequenz oder die richtige Entscheidung gefehlt, um früher nachzulegen. Nach der Roten Karte wurde die Partie etwas zerfahrener. In dieser Phase hat man nicht wirklich gesehen, dass wir einen Mann mehr auf dem Platz hatten. Zudem haben wir dem Gegner zu viele Standardsituationen gegeben, wovon eine dann auch zum Ausgleich geführt hat. Umso wichtiger war die Reaktion der Mannschaft nach dem 1:1. Auch wenn wir heute sicherlich unser schwächstes Spiel der letzten Wochen gezeigt haben, haben Wille und Kampfgeist absolut gestimmt. Die Jungs sind drangeblieben, haben sich das 2:1 erarbeitet und am Ende mit dem 3:1 den Deckel draufgemacht. Wenn wir unsere Chancen früher konsequenter nutzen, können wir uns das Leben sicherlich etwas leichter machen. Insgesamt geht der Sieg aber in Ordnung. Mit Blick auf den Relegationsplatz war das für uns eigentlich kein großes Thema mehr. Jetzt wollen wir erst einmal unser Spiel gegen Fleestedt gewinnen und dann schauen wir ganz entspannt nach Luhdorf, ob Winsen dort vielleicht noch ein Bein stellen kann."