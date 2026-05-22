Heidenau hält Relegationstür noch auf – Egestorf torreich

– Foto: Andreas Hannig

Mit einem deutlichen Heimsieg gegen die SG Salzhausen-Garlstorf hält der TSV Heidenau in der Kreisliga die Relegationstür noch einen Spalt offen. In der Bezirksliga gelang dem MTV Egestorf zwei Mal das Comeback gegen den TV Jahn Schneverdingen II.

Während der MTV Egestorf schon lange nicht mehr im Aufstiegsrennen mitmischt, hat der TV Jahn Schneverdingen den Klassenerhalt bereits sicher. Trotzdem bot sich dem Publikum eine unterhaltsame Begegnung, bei der zunächst der TVJ auf Siegerkurs war. Nach einem langen Ball in Richtung Sturmspitze Marvin Heering hatte dieser einen glücklichen ersten Kontakt, der ihm den entscheidenden Vorteil verschaffte. Anschließend blieb Heering cool und schob zur Führung ein (11.), Xavier Fava erhöhte vom Punkt (38.).

Am verregneten Ahornweg fand der MTV erst mit der Brechstange in die Begegnung: Florian Eggert fasste sich ein Herz aus der zweiten Reihe und der zentrale Linksschuss rutschte Mattis von Kodolitsch durch die Handschuhe (41.). Noch vor der Pause gelang es den Egestorfern sogar auszugleichen. Dieses Mal landete eine Freistoß-Hereingabe von der rechten Außenbahn bei Hendrik Jüttner, der aus fünf Metern die Kugel mit dem Kopf über die Linie drückte (45.). Die Gastgeber nahmen den Schwung mit in den zweiten Abschnitt, wo sie ihre Gelegenheiten allerdings liegenließen. Stattdessen schlug der Jahn nach einem hohen Ballgewinn im Gegenpressing eiskalt zu, als Louis Gebelein schließlich aus halbrechter Position vollstreckte (85.). Schließlich sicherte sich Egestorf durch einen wuchtigen Freistoß von Ole Albers noch einen Zähler (89.). Der MTV wird die Runde im schlechtesten Fall als Vierter abschließen, Schneverdingen klettert mit dem Pünktchen auf den achten Platz.