Heidelberger Vertreter unter sich

Mühlhausen (blau-gelb) hat zuletzt etwas Federn lassen. – Foto: Foto Pfeifer

So schnell kann es gehen im Fußball. „Das ist schon ein bisschen verrückt“, lacht Manuel Moser. Der Trainer der SG Heidelberg-Kirchheim erlebt mit seiner Mannschaft aktuell am eigenen Leib die Schnelllebigkeit des Sports.

Vor nicht einmal zwei Wochen standen die Süd-Heidelberger nach zwei Klatschen in Folge, 1:5 gegen Bruchsal und 0:5 in Pforzheim, mit hängenden Köpfen da und mussten bange Blicke Richtung Abstiegszone richten. Darauf folgten zwei Siege und die neue Leichtigkeit Seins. "Der 1:0-Siegtreffer beim Waldhof in der 92. Minute hatte natürlich eine enorm große befreiende Wirkung", sagt Moser mit Bezug zum "Dosenöffner", dem ein souveräner 4:1-Erfolg in Reichenbach folgte. Der 38-Jährige verrät: "Die Trainingswoche nach dem Waldhof-Sieg war viel befreiter und das konnten wir quasi in das Reichenbach-Spiel übertragen." Bei aller guten Laune sind weitere Punkte vor der Winterpause nicht nur wünschenswert, sondern fast schon Pflicht, da die Abstiegsrelegation lediglich zwei Pünktchen entfernt ist. Am Samstag wäre ein Dreier gegen die U23 des FC-Astoria Walldorf eine kleine Überraschung, unmöglich ist es allerdings nicht. "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es gegen Walldorf immer sehr schwierige Spiele sind", sagt Moser, der aber die nötige Lockerheit ausstrahlt, "wir dürfen mit einem positiven Gefühl reingehen." Anpfiff ist am Samstag um 14.30 Uhr im Sportzentrum Süd.

Exakt 24 Stunden später stehen sich zwei weitere Heidelberger Verbandsliga-Vertreter gegenüber. Und beide benötigen mehr oder weniger dringend mal wieder einen Sieg. "Wenn man aus drei Spielen nur zwei Punkte holt, darf man schon von einer Ergebniskrise sprechen", sagt Steffen Kretz. Der Trainer des 1.FC Mühlhausen betont allerdings explizit, dass dies nichts mit der Leistung zu tun hat: "Gerade das vergangene 2:2 gegen Walldorfs Zweite war ein richtig gutes Spiel, mit dem wir ganz gut leben können." Am Sonntag kommt mit der DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal ein Aufsteiger zum FCM, der seit mehreren Wochen außer Tritt geraten ist. Den letzten ihrer zwei Siege feierte die Köpfel-Elf vor über zwei Monaten. "Tabellarisch betrachte erwartet da natürlich jeder einen Sieg von einem", weiß Kretz um die Erwartungshaltung rund um seine Mannschaft. Der 38-Jährige versichert aber, dass er seine Elf nicht extra warnen muss und sagt: "Wer dreimal in Folge nicht gewonnen hat, darf schonmal überhaupt keinen Gegner unterschätzen."