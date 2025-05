Heidelberger Mannschaften auf dem Vormarsch

Sowohl die SG Kirchheim als auch GU-Türk. SV Pforzheim machten ihre Sache in der bisherigen Saison wesentlich besser als die beiden anderen Mitaufsteiger. Während Kirchheim mit einem zufrieden stellenden Mittelfeldplatz den Klassenerhalt feierte, klopften die Pforzheimer sogar ganz oben an und belegen Platz Vier. Demnach geht GU als Favorit in die Partie.