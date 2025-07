Heidelberg Rohrbach Saison 25/26

Vorbereitung gestartet

Am vergangenen Mittwoch startete die FG Rohrbach in die Vorbereitung für die Saison 25/26. Mit einem gemeinsamen Training der 1. sowie der 2. Mannschaft schwitzt man sich bei fast 34 Grad für die erste B-Klassensaison sowie für die zweite C-Klassensaison an. 🥵⚽️💪