Heidelberg ist Deutscher Hochschulmeister

Der vergangene Samstag stand im Zeichen der Fußball-Relegationsspiele, das aber nicht komplett. Auf dem Gelände des Heidelberger SC fand die Endrunde der deutschen Hochschulmeisterschaften statt und die Uni Heidelberg krönte sich zum Meister "dahoam". Nach zwei klaren Siegen gegen Darmstadt und Berlin genügte im finalen Spiel gegen die Uni Würzburg aufgrund des besseren Torverhältnisses ein 0:0-Remis zum Titel.

"Nach dem im letzten Jahr verlorenen Finale und dem 2022 gewonnen Endspiel, jeweils gegen Würzburg, haben wir jetzt mit dem Unentschieden zum Titel quasi alles durch", schmunzelte Thorsten Damm, der das Heidelberger Uni-Team leitete.

Dabei musste er auf eine ganze Reihe von Spielern verzichten und in diesem Zusammenhang wurden die Relegationsspiele des ASV Eppelheim gegen Östringen in Bammental und des TSV Amicitia Viernheim gegen Rauenberg ein paar Meter weiter bei der SGK, dann doch wieder zum Thema. Damm sagte: "Die Situation war total spannend, weil wir eigentlich fünf Eppelheimer (Benjamin Clarc, Joel Hildebrandt, Lennox Eisele, Janik Jammerthal, Leon Ziemski) und zwei Viernheimer Spieler (Andrej Halter und Leon Kuhmann) in unserer Uni-Mannschaft haben, die am Samstag auch ziemlich viel zu feiern hatten." Weiteren Eppelheimer Bezug haben Marc Lutz und Nico Amoros. Die beiden Studenten wechseln aber erst zur neuen Saison zum ASV und durften deshalb am Samstag den nationalen Uni-Titel feiern.