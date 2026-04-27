Heidekraut wirft alles rein - sogar die Knie

– Foto: SV Heidekraut Andervenne

Die Zweitvertretung des SV Heidekraut Andervenne hat bei strahlendem Sonnenschein einen verdienten Heimsieg gegen die FSG Twist eingefahren. In einer torreichen Partie ließ der SV Heidekraut Andervenne zahlreiche Chancen liegen, behielt am Ende aber dennoch mit 4:2 die Oberhand. Überschattet wurde die Begegnung nach dem Schlusspfiff noch von einer Roten Karte.

Der SV Heidekraut Andervenne II erwischte einen Start nach Maß. Die Gastgeberinnen erspielten sich früh mehrere gute Möglichkeiten und gingen bereits in der 3. Minute durch Lara Dühnen mit 1:0 in Führung. Trotz weiterer gefälliger Ballstaffetten fehlte in einigen Situationen zunächst die nötige Konsequenz im Abschluss.

Nach 28 Minuten kam die FSG Twist jedoch zum Ausgleich. Ein Steckpass durch die Abwehrreihe fand Celina Kocks, die zum 1:1 vollendete.

Dühnen vom Punkt, Entscheidung erst spät

Die Heimmannschaft blieb auch nach dem Ausgleich tonangebend und arbeitete sich die Spielkontrolle zurück. Ein Handspiel im Strafraum der Gäste brachte dem SV Heidekraut Andervenne einen Elfmeter ein, den Lara Dühnen noch vor der Pause sicher zur erneuten Führung verwandelte.

Auch im weiteren Verlauf erspielte sich Heidekraut zahlreiche Torchancen, ließ jedoch zunächst weitere Möglichkeiten ungenutzt. Erst in der Schlussphase sorgten Charlotta Wachhorst in der 81. Minute und Sarah Papenbrock in der 89. Minute mit zwei weiteren Treffern für die Vorentscheidung.

Annika Olthoff gelang in der Nachspielzeit per direktem Freistoß noch das 4:2 für die FSG Twist, mehr als Ergebniskosmetik war dieser Treffer allerdings nicht mehr.

Mit dem Schlusspfiff wurde die Partie noch von einer Roten Karte gegen eine Spielerin begleitet. Am verdienten Heimsieg des SV Heidekraut Andervenne II änderte dies jedoch nichts mehr. Unter dem Strich blieben ein 4:2-Erfolg und drei weitere Punkte für die Gastgeberinnen.