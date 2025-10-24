– Foto: Andreas LITZE Richter

Heidekraut Andervenne will den Heimvorteil nutzen Der SV Heidekraut Andervenne empfängt zum Auftakt der Rückrunde den TuS Lutten – Trainer Patrick Lonnemann warnt vor dem Tabellenelften. Verlinkte Inhalte Fr.-Oberliga NS West Andervenne TuS Lutten Patrick Lonnemann

Zum Rückrundenauftakt der Frauen-Oberliga Niedersachsen West trifft der SV Heidekraut Andervenne auf den TuS Lutten. Trotz der klaren Tabellenkonstellation mahnt Trainer Patrick Lonnemann zur Vorsicht und fordert volle Konzentration.

Mit dem Heimspiel gegen den TuS Lutten startet der SV Heidekraut Andervenne am Sonntag in die Rückrunde der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Die Ausgangslage scheint auf dem Papier klar: Andervenne steht nach elf Spieltagen auf Rang vier, während Lutten mit nur einem Sieg aus neun Partien den vorletzten Tabellenplatz belegt. Doch Trainer Patrick Lonnemann warnt davor, den Gegner zu unterschätzen.



So., 26.10.2025, 14:00 Uhr SV Heidekraut Andervenne Andervenne TuS Lutten TuS Lutten 14:00 PUSH

„Zum Rückrundenauftakt erwarten wir TuS Lutten, die zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen, aber noch ein paar Spiele weniger absolviert haben“, erklärt Lonnemann. „Wir werden Lutten auf keinen Fall unterschätzen, sie stehen defensiv sehr stabil und haben es uns bereits im Hinspiel extrem schwer gemacht.“ Damals siegte Andervenne nur knapp – und das Spiel diente als Warnung, dass es gegen tief stehende Gegner vor allem Geduld und Konsequenz braucht. „Für uns wird es wichtig sein, zuhause wieder in die Spur zu finden. Wir wollen unser Spiel durchziehen und dafür alles investieren“, so der Coach weiter.