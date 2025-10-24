Heidekraut Andervenne will den Heimvorteil nutzen

Zum Rückrundenauftakt der Frauen-Oberliga Niedersachsen West trifft der SV Heidekraut Andervenne auf den TuS Lutten. Trotz der klaren Tabellenkonstellation mahnt Trainer Patrick Lonnemann zur Vorsicht und fordert volle Konzentration.
Mit dem Heimspiel gegen den TuS Lutten startet der SV Heidekraut Andervenne am Sonntag in die Rückrunde der Frauen-Oberliga Niedersachsen West. Die Ausgangslage scheint auf dem Papier klar: Andervenne steht nach elf Spieltagen auf Rang vier, während Lutten mit nur einem Sieg aus neun Partien den vorletzten Tabellenplatz belegt. Doch Trainer Patrick Lonnemann warnt davor, den Gegner zu unterschätzen.
„Zum Rückrundenauftakt erwarten wir TuS Lutten, die zwar auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen, aber noch ein paar Spiele weniger absolviert haben“, erklärt Lonnemann. „Wir werden Lutten auf keinen Fall unterschätzen, sie stehen defensiv sehr stabil und haben es uns bereits im Hinspiel extrem schwer gemacht.“
Damals siegte Andervenne nur knapp – und das Spiel diente als Warnung, dass es gegen tief stehende Gegner vor allem Geduld und Konsequenz braucht. „Für uns wird es wichtig sein, zuhause wieder in die Spur zu finden. Wir wollen unser Spiel durchziehen und dafür alles investieren“, so der Coach weiter.
Neben der sportlichen Einstellung setzt Lonnemann auch auf die Unterstützung der eigenen Anhänger: „Zudem hoffen wir – auch zu dieser Jahreszeit – wieder auf unsere treuen Fans und ihre fantastische Unterstützung.“
Nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg möchte der SV Heidekraut Andervenne mit einem Erfolgserlebnis in die zweite Saisonhälfte starten und den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Lutten dagegen reist mit dem Ziel an, sich trotz schwieriger Ausgangslage teuer zu verkaufen und den Favoriten erneut zu ärgern.