Heidekraut Andervenne feiert klaren Testspielsieg in Spelle

– Foto: SV Heidekraut Andervenne

Der SV Heidekraut Andervenne hat sein Testspiel beim SC Spelle-Venhaus mit 7:2 gewonnen. Neben dem deutlichen Ergebnis standen vor allem mehrere Comebacks nach Verletzungen sowie weitere Einsatzminuten für Neuzugänge im Mittelpunkt.

Der SV Heidekraut Andervenne hat am Sonntag, 22. Februar 2026, ein Testspiel beim SC Spelle-Venhaus mit 7:2 für sich entschieden. Trotz verletzungsbedingter Rückschläge im Verlauf der Vorbereitung konnte das Team ein klares Ergebnis erzielen und wichtige Spielpraxis sammeln.

Besonders erfreulich verlief die Partie für mehrere Spielerinnen, die nach Verletzungen wieder auf dem Platz standen. Celine Grote kam nach langer Knieverletzung zu einem weiteren Einsatz. Für Emma Gersema war es nach einer Knieverletzung sogar das erste Spiel im Trikot von Heidekraut Andervenne.

Auch die Neuzugänge Annelie Lis und Marie Schimanski standen auf dem Platz und absolvierten weitere Minuten für ihren neuen Verein. Damit konnte der SV Heidekraut Andervenne im Rahmen des Testspiels wichtige personelle Fortschritte verzeichnen und mehrere Spielerinnen weiter an den Wettkampfrhythmus heranführen.

