Heidekraut Andervenne dreht frühes 0:1 und feiert klaren Auswärtssieg

Vor 50 Zuschauern zeigte der SV Heidekraut Andervenne nach frühem Rückstand Moral und setzte sich beim SV Ahlerstedt/Ottendorf klar mit 4:1 durch. Während Ahlerstedt am Tabellenende feststeckt, festigt Andervenne den Platz in der Spitzengruppe.

Die Gastgeber starteten optimal in die Partie: Romina Kristin Riwny traf bereits in der 5. Minute zur frühen Führung. Andervenne reagierte prompt und glich durch Gloria Schröder (15.) aus; Nele Plaß (31.) brachte die Gäste noch vor der Pause in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Louisa Hoff (58.), ehe Joker Elisa Holstein (80.) den Endstand besorgte.

Trainer Patrick Lonnemann betonte, dass es „ein sehr anstrengender Tag für die Mannschaft war, da wir uns wegen der frühen Anstoßzeit schon früh morgens treffen mussten“, und lobte die Moral seines Teams, das nach dem Rückstand „von Minute zu Minute stärker“ wurde und das Spiel drehte.

SV Ahlerstedt/Ottendorf – SV Heidekraut Andervenne 1:4

SV Ahlerstedt/Ottendorf: Alina Winkler, Mette Ahrens, Malin Hoeper (39. Michelle van't Hoenderdaal), Sveja Frandsen, Tamara Gerke, Mirja Lemmermann, Leonie Ratje, Cosima Günther, Benita Gerke (72. Freyke Rexin), Romina Kristin Riwny, Mirka-Pauline Müller (39. Vanessa Draack) - Trainer: Benjamin Saul

SV Heidekraut Andervenne: Jana Dierkes, Marica Zwake (68. Lara Dühnen), Theresa Degenhardt, Maja Pollmann, Maja Tegethoff, Louisa Hoff, Ida Heymann, Gloria Schröder, Nele Plaß (77. Elisa Holstein), Maria Helene Blanke (68. Jule Frericks), Malin Jäger (90. Alisa Brinker) - Trainer: Patrick Lonnemann - Trainer: Alisa Brinker

Schiedsrichter: Katharina Thiemann - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Romina Kristin Riwny (5.), 1:1 Gloria Schröder (15.), 1:2 Nele Plaß (31.), 1:3 Louisa Hoff (58.), 1:4 Elisa Holstein (80.)