Heideck wankt - fällt aber nicht

Huber-Elf bezwingt die TSG 08 Roth und bleibt auch im achten Saisonspiel ungeschlagen.

Unaufhaltsam marschiert der TSV Heideck in der Kreisliga West von Erfolg zu Erfolg. Auch bei Absteiger TSG Roth gewann die Mannschaft von Trainer Christoph Huber mit 3:2 (2:1) – es war der siebte Sieg im achten Spiel.

Gleich in der ersten Minute erzielte Heideck die Führung. Mit einem langen Ball hebelten die Gäste die Abwehr der Heimelf aus. Maximilian Schwarz vollendete zum 1:0. Im Anschluss war der TSV bemüht, die Kontrolle über das Spiel zu behalten. Dies gelang auch mit einer Ausnahme. Ein zu kurz geratener Rückpass eines Heidecker Abwehrspielers wurde von Sven Müller abgefangen. Im Eins gegen Eins parierte zunächst Markus Hofmeier im Heidecker Tor. Er konnte den Ball jedoch nicht festhalten, und Müller traf per Drehschuss zum Ausgleich (13. Minute). Kurz darauf gab es erneut schlechte Nachrichten für die Gäste. Jonas Rösch brach sich beim Abstoppen ohne Gegnereinwirkung das Wadenbein und fällt mehrere Wochen aus (18.). In der 33. Minute gingen die Heidecker erneut in Führung. Daniel Kammerbauer setzte sich auf der rechten Seite durch. Seine Hereingabe wurde in den Rückraum geklärt, wo Florian Kupsch freistand und überlegt ins Eck abschloss. Die Gäste aus Heideck drängten nun auf die Vorentscheidung.