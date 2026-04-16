Heide weiter ohne Gieseler – Wichmann fordert Energie

Sportlich steht Eutin 08 mit dem Rücken zur Wand. Die Rosenstädter bekleiden derzeit den 15. Platz und warten im neuen Jahr weiterhin auf den ersten Dreier. Von sechs Spielen gingen drei verloren, und ebenfalls dreimal gab es eine Punkteteilung.

Gegen die Dithmarscher ergreifen die Ostholsteiner – die noch zwei Nachholspiele zu bestreiten haben – quasi den letzten Strohhalm, wenn es mit dem Anschluss an das rettende Ufer noch klappen soll. Bereits am kommenden Mittwoch steht mit der Auswärtspartie beim TuS Rotenhof das nächste Abstiegsendspiel auf dem Programm.

Im Hinspiel entführte Eutin 08 im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße beim 2:2 überraschend einen Punkt.

Wichmann fordert Einsatz und Energie

Heides Trainer Markus Wichmann betonte: „Ich glaube, in diesem Spiel wird es sehr viel auf gewonnene Zweikämpfe ankommen. Wer gewinnt die zweiten Bälle? Wer investiert mehr? Eutin wird ums Überleben kämpfen, darauf sind wir vorbereitet.“

Nach dem guten Auftritt gegen den PSV Neumünster, den der Heider SV deutlich mit 4:1 für sich entscheiden konnte, zeigt sich der Coach der Dithmarscher wieder optimistisch, betont aber, worauf es ankommt, um auch in Eutin erfolgreich zu sein:

„Energie. Da war endlich wieder Energie auf dem Platz zu spüren. Das wird ein Schlüssel sein. Hinzu kommt, dass man zusammen verteidigt. Und damit meine ich richtig verteidigt.“

Viele Ausfälle beim Heider SV

Beim Vorhaben, den fünften Platz zu verteidigen, wird Wichmann auf eine Vielzahl von Führungsspielern verzichten müssen.

So werden Azat Selcuk (gesperrt), Fabian Arndt (Rückenbeschwerden), Thede Reimers (Knöchel), Christopher Buchtmann (Zerrung), Hendrik Fleige (Trainingsunfall) und Lennart Busch (Zerrung) ausfallen. Dazu kommen noch die Langzeitverletzten Mika Kieselbach und Vasyl Tanchak.

Jaacks analysiert die Lage bei Eutin

Zur aktuellen Tabellensituation in der Flens-Oberliga und zu dem, was bei Eutin 08 derzeit gut oder weniger gut läuft, nahm Trainer Dennis Jaacks ausführlich Stellung: „Die Tabellensituation bleibt eng und spannend. Wir schauen mit Blick auf die Tabelle natürlich auf die konkurrierenden Teams aus Hohenwestedt, Rotenhof und Inter Türkspor. Das sind die Vereine, an denen wir uns aktuell orientieren, und das gibt uns schon Hoffnung – vor dem Hintergrund, dass wir gegen Hohenwestedt und Rotenhof noch direkt spielen und die Dinge selbst in der Hand haben, unsere sportlichen Ziele aus eigener Kraft noch erreichen zu können.