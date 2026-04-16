Heide weiter ohne Gieseler – Wichmann fordert Energie

Für den Heider SV geht es in der Flens-Oberliga bereits am Freitagabend um 19:30 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei Eutin 08 weiter. Dabei müssen die Dithmarscher erneut auf ihren Kapitän Jonah Gieseler verzichten, der damit bereits das fünfte Pflichtspiel in Folge verpassen wird.
Zum Ausfall von Gieseler sagte Heides Geschäftsführer Hannes Nissen:
„Jonah leidet unter den Nachwirkungen einer Grippe und fühlt sich sehr schwach. Wir haben schon einige Untersuchungen machen lassen, müssen jetzt aber weiter abwarten.“
Sportlich steht Eutin 08 mit dem Rücken zur Wand. Die Rosenstädter bekleiden derzeit den 15. Platz und warten im neuen Jahr weiterhin auf den ersten Dreier. Von sechs Spielen gingen drei verloren, und ebenfalls dreimal gab es eine Punkteteilung.
Gegen die Dithmarscher ergreifen die Ostholsteiner – die noch zwei Nachholspiele zu bestreiten haben – quasi den letzten Strohhalm, wenn es mit dem Anschluss an das rettende Ufer noch klappen soll. Bereits am kommenden Mittwoch steht mit der Auswärtspartie beim TuS Rotenhof das nächste Abstiegsendspiel auf dem Programm.
Im Hinspiel entführte Eutin 08 im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße beim 2:2 überraschend einen Punkt.
Heides Trainer Markus Wichmann betonte: „Ich glaube, in diesem Spiel wird es sehr viel auf gewonnene Zweikämpfe ankommen. Wer gewinnt die zweiten Bälle? Wer investiert mehr? Eutin wird ums Überleben kämpfen, darauf sind wir vorbereitet.“
Nach dem guten Auftritt gegen den PSV Neumünster, den der Heider SV deutlich mit 4:1 für sich entscheiden konnte, zeigt sich der Coach der Dithmarscher wieder optimistisch, betont aber, worauf es ankommt, um auch in Eutin erfolgreich zu sein:
„Energie. Da war endlich wieder Energie auf dem Platz zu spüren. Das wird ein Schlüssel sein. Hinzu kommt, dass man zusammen verteidigt. Und damit meine ich richtig verteidigt.“
Beim Vorhaben, den fünften Platz zu verteidigen, wird Wichmann auf eine Vielzahl von Führungsspielern verzichten müssen.
So werden Azat Selcuk (gesperrt), Fabian Arndt (Rückenbeschwerden), Thede Reimers (Knöchel), Christopher Buchtmann (Zerrung), Hendrik Fleige (Trainingsunfall) und Lennart Busch (Zerrung) ausfallen. Dazu kommen noch die Langzeitverletzten Mika Kieselbach und Vasyl Tanchak.
Zur aktuellen Tabellensituation in der Flens-Oberliga und zu dem, was bei Eutin 08 derzeit gut oder weniger gut läuft, nahm Trainer Dennis Jaacks ausführlich Stellung: „Die Tabellensituation bleibt eng und spannend. Wir schauen mit Blick auf die Tabelle natürlich auf die konkurrierenden Teams aus Hohenwestedt, Rotenhof und Inter Türkspor. Das sind die Vereine, an denen wir uns aktuell orientieren, und das gibt uns schon Hoffnung – vor dem Hintergrund, dass wir gegen Hohenwestedt und Rotenhof noch direkt spielen und die Dinge selbst in der Hand haben, unsere sportlichen Ziele aus eigener Kraft noch erreichen zu können.
In Spielen wie gegen Heide geht es darum, die bestmögliche Ausgangslage dafür zu legen. Zur Wahrheit gehört, dass wir jetzt ein paar Punkte haben liegen lassen. Wir hätten in Oldenburg mehr holen können, haben uns da auch ein bisschen benachteiligt gesehen, weil zwei Elfmeter für uns nicht gegeben wurden. Das war natürlich sehr ärgerlich.
Wir hatten gegen Reinfeld selbst alles in der Hand, haben eine Vielzahl an großen Torchancen liegen gelassen und zum Glück in der späten Nachspielzeit wenigstens noch den Ausgleich gemacht. Das war gut für den Kopf und die Moral, ist aber natürlich am Ende zu wenig.
Von daher versuchen wir uns gegen Heide schon etwas auszurechnen. Wir versuchen, das Spiel kontrolliert anzugehen – aus einer stabilen Defensive und einer guten Organisation heraus, was in den letzten Wochen sehr gut geklappt hat. Wir haben sehr wenig Torchancen zugelassen, auch gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte.
Was gefehlt hat – und da müssen wir ran – ist das Toreschießen. Wir müssen deutlich mehr Akzente in der Offensive setzen, ins letzte Drittel kommen, Torchancen vorbereiten, Torchancen erspielen, Schüsse auf das Tor abgeben und dann im Idealfall die Chancen deutlich effizienter verwerten. Das hat gegen Reinfeld nicht geklappt.
In den letzten Monaten und Jahren konnten wir am Freitagabend unter Flutlicht im Waldeck immer mal für Überraschungen sorgen. Von daher werden wir alles andere tun, aber nicht dieses Spiel abschenken.“
Auch die Personallage bei Eutin 08 bleibt weiter angespannt. Ausfallen werden Leon Dippert, Fatlum Zymberi, Nico Bremser, Mika Popp und Louis Drews – wobei vor allem der Ausfall von Leon Dippert schwer wiegt.