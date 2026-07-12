Heide vorne hui, hinten pfui beim 4:3 gegen Meiendorf von Olaf Wegerich · Heute, 12:41 Uhr · 0 Leser

Mathis Harms brachte den Heider SV früh in Führung. – Foto: Volker Schlichting

Das Gute vorweg: Der Heider SV bleibt in Testspielen weiter ungeschlagen, doch der 4:3 (4:2)-Erfolg gegen den Meiendorfer SV wirft einige Fragen auf. Zwar zeigten sich die Dithmarscher in der Offensive wieder sehr torhungrig, doch drei Gegentreffer gegen einen unterklassigen Gegner gingen auch dem Heider Trainer gehörig auf die Nerven. Da werden Erinnerungen an die letzte Saison wach, als es vor allem in der Rückrunde so einige Enttäuschungen zu verdauen gab. „Die Gegentore sind durch individuelle Fehler entstanden. Das sind dann oft Unkonzentriertheiten oder mangelnde Cleverness. Ich will und muss das in den Griff bekommen“, machte Wichmann unmittelbar nach dem Spiel eine deutliche Ansage.

nzumerken ist natürlich auch, dass die Mannschaft bei sommerlichen Temperaturen einen langen Tag hinter sich hatte, ehe am Abend das Testspiel anstand. „Wir waren bereits seit 7.30 Uhr auf dem Platz. Erst hatten wir den Aufbau, dann das Training sowie das Fotoshooting. Aber das darf keine Entschuldigung sein“, betonte Wichmann gegenüber YOUKICK. Mit Blick auf das kommende Wochenende, wenn die Dithmarscher am Samstagabend um 18.00 Uhr im SHFV-LOTTO-Pokal den Oberliga-Aufsteiger TSB Flensburg empfangen, wird es zum ersten Mal in der neuen Saison ernst. „Wir können nicht in jedem Spiel vier Tore erzielen. Da kommen auch andere Kaliber“, mahnt Wichmann zu mehr Konzentration.

Im Testspiel auf dem Kunstrasenplatz an der Meldorfer Straße gegen den Hamburger Landesliga-Aufsteiger Meiendorfer SV konnten die Gastgeber früh vorlegen. Zunächst überlupfte Hendrik Fleige nach einem tiefen Ball den MSV-Torhüter, traf aber nur den Pfosten. Der Abpraller landete erneut bei Fleige, der quer auf Mathis Harms (2.) legte, der zum 1:0 traf. Beim 1:1-Ausgleichstreffer klärt Heides Torhüter Christopher Thomsen unglücklich nach vorne und wird dann von Leon Baulecke (16.) überlupft.

Nach einem zu kurz geratenen Rückpass von Luca Wichmann sprintete Ismaila Ceesay (26.) dazwischen und traf zum 1:2 für die Hamburger. Nun endlich zeigten auch die Dithmarscher ihre Qualitäten und erzielten noch drei Treffer vor dem Seitenwechsel. Zunächst konnten die Gastgeber ausgleichen. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen findet eine flache, scharfe Hereingabe von Marvin Wolf im Zentrum Tarek von Böhlen (29.), der den 2:2-Ausgleichstreffer erzielt. Nur vier Minuten später sprintet Marvin Wolf (33.) nach einem verunglückten Querpass der Gäste dazwischen und hämmert den Ball zum 3:2-Führungstreffer unter die Latte.

Marvin Wolf hier gegen den Marner TV erzielte den dritten Treffer. – Foto: Volker Schlichting