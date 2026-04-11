Heide feiert Auferstehung - 4:1 gegen den PSV – Wolf überragend

Azat Selcuk (Heider SV) nach seinem 1-0 gegen den PSV Neumünster. – Foto: Volker Schlichting

Aufatmen beim Heider SV. Die schwarze Serie von acht sieglosen Spielen hat endlich ein Ende gefunden. Gegen einen stark ersatzgeschwächten PSV Neumünster konnten sich die Dithmarscher am Samstag vor 362 Zuschauern im HSV-Stadion an der Meldorfer Straße verdient mit 4:1 (2:0) durchsetzen. Überragender Mann auf dem Platz war Marvin Wolf (48./90+3), der zwei Treffer selbst erzielte und ebenso zweimal als Vorbereiter glänzte. Die weiteren Heider Treffer erzielten Azat Selcuk (17.) und Mathis Harms (45+1). Für den PSV traf Timo Barendt (54.), der zudem noch Pech hatte, mit einem Handelfmeter, den er neben das Tor setzte. Durch den so wichtigen Heimerfolg kann die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann vorerst den 5. Platz verteidigen. Der PSV hält trotz der Niederlage den 7. Platz, könnte aber am Sonntag noch von Phönix Lübeck II überflügelt werden.

Ausfälle auf beiden Seiten

Heides Trainer Markus Wichmann musste kurzfristig auf seinen erkrankten Kapitän Jonah Gieseler und auf Angreifer Hendrik Fleige verzichten, der sich im Abschlusstraining eine Kopfverletzung zugezogen hatte, sowie auf den gelbgesperrten Fabian Arndt. Aber auch die Gäste, die quasi mit dem letzten Aufgebot angereist waren, hatten es knüppeldick erwischt. Die beiden aus Heider Zeiten bestens bekannten Brüder Marvin und Calvin Ehlert fehlen schon seit Wochen und wurden schmerzlich vermisst. Dazu kommt noch der Ausfall von gestandenen Spielern wie Fyn Claasen (Verletzung), Ben-Luca Nohns (Rotsperre), Tim Möller (Sperre nach Ampelkarte) sowie Til Küffner mit Gelbsperre. Geart Latifi – als harter Hund bekannt – war unter der Woche krank, biss aber auf die Zähne und konnte unter Zuhilfenahme von Tabletten spielen.

Assameur muss passen – Jansa kommt Das Spiel begann für die Gäste aus der Schwalestadt alles andere als optimal. Bereits nach sechs Minuten ging es bei Ayoub Assameur, den der PSV auf der Sechserposition aufgeboten hatte, wegen einer Zerrung im Oberschenkel nichts mehr, und er musste den Platz verlassen. „Ayoub hatte bereits beim Warmmachen Probleme und wollte es aber unbedingt noch einmal versuchen“, sagte PSV-Coach Dennis Buthmann, der dafür den lange verletzten Tim Jansa brachte.

Doppeltorschütze Marvin Wolf (Heider SV) reklamiert ein Foulspiel von Geart Latifi (PSV Neumünster). – Foto: Volker Schlichting

Heide mit gutem Start In einem guten Oberligaspiel machten die Gastgeber in Teilen da weiter, wo sie im Kreispokalfinale gegen die SG Geest am letzten Wochenende aufgehört hatten. Vor allem die erste Hälfte ging klar an die spielbestimmenden Dithmarscher, die befreit aufspielten und mit ihrem schnörkellosen Spiel wiederholt für Torgefahr sorgten. Selcuk mit der frühen Führung Der verdiente Lohn für den selbstbewussten und zielstrebigen Auftritt war der frühe Führungstreffer durch den gut aufgelegten Azat Selcuk (17.). Nach schöner Vorarbeit von Lennard Busch, der den Ball aus der Vierkette schob, hatte Selcuk noch zwei Kontakte, machte einen Zwischenschritt und traf dann aus gut sieben Metern aus spitzem Winkel. Standards von Drauschke sorgen für Gefahr Mit der Führung im Rücken spielten die Heider weiterhin befreit auf gegen einen sich leidenschaftlich wehrenden Gegner, der aber zunächst meist nur begünstigt durch den scharfen Wind bei den Ecken von Nils Drauschke für Gefahr sorgen konnte. Reimers und Wolf treffen nur die Torlatte Die Heider Angriffe waren da schon wesentlich zielstrebiger, und nach einer schönen Kombination über die rechte Seite, ausgehend von Lennard Busch, der sich immer wieder offensiv mit einschaltete, hatte Thede Reimers Pech mit einem Kopfball an die Latte nach Hereingabe von Azat Selcuk. Doch das Glück war den sehr dominant auftretenden Gastgebern in der ersten Hälfte bis dahin nicht hold, denn nach schöner Vorarbeit von Christopher Buchtmann trifft Marvin Wolf gegen den aus seinem Tor herauseilenden Tilman Körtzinger mit einem Lupfer aus gut zwanzig Metern erneut nur die Torlatte.

Mohammed Mahmud (li., PSV Neumünster) im Zweikampf mit Mathis Harms (Heider SV) ab. – Foto: Volker Schlichting

Harms trifft nach Flipperball Die Heider blieben trotz des doppelten Aluminiumpechs weiterhin am Drücker und sehr präsent in den Zweikämpfen. Das unermüdliche Anrennen wurde mit der letzten Aktion vor der Pause dann doch noch belohnt, aber diesmal war nach einem „Flipperball“, wie Gästecoach Dennis Buthmann die Situation umschrieb, auch das nötige Spielglück im Bunde. Nach einem Angriff, eingeleitet von Innenverteidiger Christopher Buchtmann, diesmal über die linke Seite, landet der Ball über Marvin Wolf bei Steffen Neelsen. Doch dessen Hereingabe konnte von PSV-Außenverteidiger Paul Eberhardt zunächst zweimal geklärt werden, ehe dann Mathis Harms (45+3) am zweiten Pfosten stehend den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Zugleich der verdiente Lohn für Harms, der sich seit Wochen in konstanter Form präsentiert und prompt von Geschäftsführer Hannes Nissen „Als Zehner hat Mathis ein Superspiel gemacht. Er ist momentan gut drauf“ mit viel Lob bedacht wurde. Wolf mit dem dritten Treffer Auch nach der Pause hielten die Gastgeber das Tempo weiter hoch und konnten schnell den dritten Treffer nachlegen. Nach einem Freistoß von Azat Selcuk trifft Marvin Wolf (48.) aus dem Gewühl zum 3:0. Barendt mit dem Anschlusstreffer Doch die Reaktion des PSV lässt nicht lange auf sich warten: Nach einem Freistoß gelingt Timo Barendt (54.) mit einem Kopfball – zugleich sein 12. Saisontreffer – der 1:3 Anschlusstreffer. Als wäre es der nötige Weckruf gewesen, nimmt nun der PSV die Zügel in die Hand und wirft noch einmal alles nach vorne und erwischt fünfzehn ganze starke Minuten, in denen das Spiel noch einmal hätte kippen können. Barendt setzt Handelfmeter neben das Tor Nur vier Minuten nach dem ersten Treffer hat der PSV nach einem vermeintlichen Handspiel von Patrick Storb die Riesenchance auf ein Tor herzukommen, doch Timo Barendt (58.) setzt den fälligen Strafstoß flach links neben das Tor. Neelsen und Buchtmann mit Verletzungen raus Mitten in die Drangphase des PSV müssen die Gastgeber aufgrund von Verletzungen zwei Wechsel vollziehen. Zunächst erwischt es Steffen Neelsen, der einen Schlag auf den Knöchel abbekommen hat, und nur drei Minuten später geht auch bei Christopher Buchtmann nach einer Oberschenkelzerrung nichts mehr. Für Neelsen kommt Kroeger und Buchtmann wird durch Luca Wichmann ersetzt.

Nils Drauschke (PSV Neumünster) gegen Thede Reimers (li., Heider SV) vor der Heider Trainerbank. – Foto: Volker Schlichting

Heide wieder stärker Nach gut 65 Minuten findet das Zwischenhoch der Gäste aber ein jähes Ende, und die Gastgeber kommen durch eine Direktabnahme des stark aufspielenden Mats Schaller sowie Mathis Harms, dem auch Heides Coach Wichmann eine „überzeugende Leistung“ attestierte, zu weiteren guten Gelegenheiten, das Spiel endgültig zu entscheiden. Ampelkarte für Werner Doch dann schwächen sich die Gäste in einem zwar sehr intensiven, aber stets fairen Spiel selbst und müssen die letzten Minuten mit zehn Mann überstehen. Nach einem Foul an Lennart Busch sieht Meiko Werner die Ampelkarte. „Meiko hat den Fuß darüber gehalten. Das kann man schon pfeifen“, räumte auch PSV-Coach Dennis Buthmann ein. Wolf trifft zum 4:1-Endstand Damit war der Widerstand der tapferen Gäste aber gebrochen, und die Dithmarscher nutzten die Überzahl in der Nachspielzeit zu einem vierten Treffer. Nach einem langen Ball von Tarek von Böhlen servierte der gerade erst eingewechselte Jan Wansiedler auf Marvin Wolf (90+3), der am zweiten Pfosten stehend zum 4:1-Endstand abstaubte.

Marvin Wolf und der Heider SV nach dem 4-1. – Foto: Volker Schlichting