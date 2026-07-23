Hehn verpflichtet Quartett für die neue Spielzeit Bei der DJK Hehn wurden die Verantwortlichen nach einigen Abgängen auf dem Spielermarkt aktiv. Vier Zugänge konnte der A-Ligist dabei vermelden. von Tristan Benten · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Nach der vergangenen Spielzeit musste die DJK Hehn einige Spieler verabschieden. Für die kommende Saison wurde allerdings schon für Ersatz gesorgt. Vier Zugänge konnte der A-Ligist bereits vermelden. Darunter auch der Top-Torschütze eines ehemaligen Konkurrenten.

Mehr Stabilität Durch einen starken Lauf von sechs ungeschlagenen Spielen sicherte sich die DJK in der vergangenen Saison schlussendlich doch noch souverän den Klassenerhalt. Mit Abgängen wie beispielsweise Gabriel Herrmann, den es zum SC Union Nettetal II zog, mussten die Hehner wiederum erstmal umgehen. Doch auch die Verantwortlichen des A-Ligisten wurden aktiv auf dem Spielermarkt. Fabrice

Haasen wurde dabei für die Defensive geholt. Der 21-Jährige kommt vom FC Eintracht Güdderath, bei dem er erste Schritte im Herrenbereich machte.

Ein weiterer Akteur, der für mehr Sicherheit in der Mannschaft sorgen soll ist Erti Mucolli. Der 20-Jährige kommt vom Bezirksliga-Aufsteiger Rheydter SV, bei dem er in der vergangenen Saison auf insgesamt zwölf Einsätze kam. Durch 45 Spiele in der Kreisliga A ist ihm diese Spielklasse bereits bekannt. Neue Offensivkräfte Auf Torejagd sollen derweil Eren Recberlik und Jan Alexander Luig gehen. Der Erstgenannte kommt vom FC Bewegung aus Düsseldorf und soll für mehr Gefahr vor dem gegnerischen Kasten sorgen. Durch Stationen wie beispielsweise Türkiyemspor Mönchengladbach, oder auch dem 1. FC Mönchengladbach ist ihm der Kreis Mönchengladbach ebenfalls bekannt.