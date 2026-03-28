Hehn sichert sich weiteren Punkt, Rheydt siegt deutlich im Topspiel

Der 21. Spieltag der Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach & Viersen startet gleich mit einem Knaller. Am Freitagabend trifft Tabellenführer Rheydter SV auf Verfolger Sportfreunde Neersbroich. Gleichzeitig will die DJK Hehn den Siegeslauf fortführen. Für den SV Schelsen, den SC Rheindahlen und die SpVg Odenkirchen II muss ein Erfolg her, um den sieglosen Lauf zu unterbrechen. Das ist der 21. Spieltag:
Die Tabelle der Kreisliga A, Mönchengladbach & Viersen
Der Rheydter SV machte seinem Status als Liga-Primus alle Ehre. Durch Treffer von Durukan Celik (13.), Onur Altuntac (24.), Mohamedyasine Belhamri (26.) und Aleksandar Milenovic (28.) lag der Tabellenführer nach gerade einmal 28 gespielten Minuten mit 4:0 vorne. Für den 5:0-Endstand sorgte Melih Karakas in der 74. Minute. Der SV setzte sich durch den Dreier weiter an der Spitze ab.
Die DJK Hehn sicherte sich einen weiteren wichtigen Zähler im Tabellenkeller. Manuel Gottuso brachte den SC Rheindahlen allerdings in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Doch wie schon in den vergangenen Wochen steckten die Hausherren nicht auf und kamen kurz vor dem Ende der Partie durch Oussama Mansour zum 1:1-Ausgleich (82). Durch das Remis setzten sich die Hehner weiter von der roten Zone ab. Rheindahlen blieb im dritten Spiel in Serie sieglos.
Die Scorerliste der Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen
Die nächsten Spieltage:
22. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Korschenbr. - Wickrathhahn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Red Stars MG - Polizei SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Odenkirchen II - SF Neuwerk II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - ASV Süchteln II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Liedberg - Rheydter SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Schelsen - DJK Hehn
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Rheindahlen
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Red Stars MG
So., 12.04.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Korschenbr.
So., 12.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - SV Otzenrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Neersbroich
So., 12.04.26 15:30 Uhr Polizei SV - Odenkirchen II