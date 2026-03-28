 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Hehn sichert sich weiteren Punkt, Rheydt siegt deutlich im Topspiel

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der 21. Spieltag beginnt mit dem Topspiel zwischen Tabellenführer Rheydter SV und Verfolger Sportfreunde Neersbroich. Die DJK Hehn und die Red Stars Mönchengladbach wollen derweil nachlegen. Der SV Schelsen, der SC Rheindahlen und die SpVg Odenkirchen II brauchen nach sieglosen Partien wieder einen Erfolg.

von Tristan Benten · Heute, 01:00 Uhr · 0 Leser
Der Rheydter SV siegt klar im Top-Spiel
Der Rheydter SV siegt klar im Top-Spiel – Foto: Michael Heinz Kelleners

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Kreisliga A MG/VIE
Red Stars MG
Rheydter SV
Odenkirchen II
Rheindahlen

Der 21. Spieltag der Kreisliga A im Kreis Mönchengladbach & Viersen startet gleich mit einem Knaller. Am Freitagabend trifft Tabellenführer Rheydter SV auf Verfolger Sportfreunde Neersbroich. Gleichzeitig will die DJK Hehn den Siegeslauf fortführen. Für den SV Schelsen, den SC Rheindahlen und die SpVg Odenkirchen II muss ein Erfolg her, um den sieglosen Lauf zu unterbrechen. Das ist der 21. Spieltag:

Die Tabelle der Kreisliga A, Mönchengladbach & Viersen

Gestern, 20:00 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
5
0
Abpfiff

Der Rheydter SV machte seinem Status als Liga-Primus alle Ehre. Durch Treffer von Durukan Celik (13.), Onur Altuntac (24.), Mohamedyasine Belhamri (26.) und Aleksandar Milenovic (28.) lag der Tabellenführer nach gerade einmal 28 gespielten Minuten mit 4:0 vorne. Für den 5:0-Endstand sorgte Melih Karakas in der 74. Minute. Der SV setzte sich durch den Dreier weiter an der Spitze ab.

Gestern, 20:00 Uhr
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
1
1
Abpfiff

Die DJK Hehn sicherte sich einen weiteren wichtigen Zähler im Tabellenkeller. Manuel Gottuso brachte den SC Rheindahlen allerdings in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Doch wie schon in den vergangenen Wochen steckten die Hausherren nicht auf und kamen kurz vor dem Ende der Partie durch Oussama Mansour zum 1:1-Ausgleich (82). Durch das Remis setzten sich die Hehner weiter von der roten Zone ab. Rheindahlen blieb im dritten Spiel in Serie sieglos.

Heute, 18:00 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
18:00
ASV Süchteln II - Odenkirchen II

Heute, 18:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
Red Stars Mönchengladbach
Red Stars MönchengladbachRed Stars MG
18:30
SF Neuwerk II - Red Stars MG

Morgen, 15:30 Uhr
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
15:30
Polizei SV - SV Schelsen

Morgen, 15:00 Uhr
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
15:00
Korschenbr. - SV Otzenrath

Die Scorerliste der Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen

Die nächsten Spieltage:

22. Spieltag
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Korschenbr. - Wickrathhahn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Red Stars MG - Polizei SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Odenkirchen II - SF Neuwerk II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Otzenrath - ASV Süchteln II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr Liedberg - Rheydter SV
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Schelsen - DJK Hehn

23. Spieltag
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr Rheydter SV - Rheindahlen
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr DJK Hehn - Red Stars MG
So., 12.04.26 12:30 Uhr ASV Süchteln II - Korschenbr.
So., 12.04.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - SV Otzenrath
So., 12.04.26 15:00 Uhr Wickrathhahn - Neersbroich
So., 12.04.26 15:30 Uhr Polizei SV - Odenkirchen II