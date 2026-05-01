 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Hehn erobert Platz neun, Liedberg verpasst Befreiungsschlag

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der Rheydter SV kann mit einem Punktgewinn in Odenkirchen die Meisterschaft klar machen. Im Tabellenkeller brauchen der SV Schelsen und der TuS Liedberg derweil die wichtige Kehrtwende.

von Tristan Benten · Gestern, 23:47 Uhr · 0 Leser
Hehn feiert den fünften Sieg der Rückrunde
Hehn feiert den fünften Sieg der Rückrunde – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

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Kreisliga A MG/VIE
Rheydter SV
Odenkirchen II
Rheindahlen
SF Neuwerk II

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der Tabellenführer Rheydter SV benötigt nur einen einzigen Punkt im Duell mit der SpVg Odenkirchen II um am kommenden Wochenende die Meisterschaft feiern zu können. Im Tabellenkeller sieht es zeitgleich spannender aus. Durch den Sieg des FC Blau-Weiß Wickrathhahn am vergangenen Spieltag bleibt es weiterhin umkämpft. Der SV Schelsen und der TuS Liedberg sind beide noch sieglos in diesem Jahr und brauchen allmählich die Kehrtwende im Kampf um die Klasse. Wickrathhahn will derweil am Erfolg des vergangenen Spiels anknüpfen. Das ist der 26. Spieltag:

Die Tabelle der Kreisliga A

Gestern, 20:00 Uhr
SC Rheindahlen
SC RheindahlenRheindahlen
TuS Liedberg
TuS LiedbergLiedberg
3
2
Abpfiff

Der TuS Liedberg bleibt weiterhin punktlos im Jahr 2026. Dabei konnte der Abstiegskandidat gleich zweimal auf einen Treffer von Hassan El Hage antworten. Auf das 1:0-Führungstor durch den Angreifer (6.) reagierte Marcel Bock mit dem 1:1 (13.). Auch auf das 2:1 von El Hage in Minute 28 hatte der TuS durch Marc Neues eine Antowort (33.). In der zweiten Hälfte ließen beide Teams Chancen auf die Führung aus, bis Lucas Scelza für den 3:2-Siegtreffer der Hausherren sorgte. Liedberg muss durch die Pleite weiterhin um den Klassenerhalt bangen.

Gestern, 19:30 Uhr
VfB Korschenbroich
VfB KorschenbroichKorschenbr.
DJK Hehn
DJK HehnDJK Hehn
0
2
Abpfiff

Die DJK Hehn feierte einen weiteren wichtigen Erfolg - es war bereits der fünfte Dreier der Rückrunde. Beim 2:0-Sieg gegen den VfB Korschenbroich netzte Oussama Mansour doppelt (41., 90.) und sorgte somit für drei weitere Zähler der DJK. Hehn klettert auf Rang neun und hat den Klassenerhalt somit so gut wie sicher. Der VfB blieb im dritten Spiel in Folge sieglos und kann bis auf den sechsten Rang zurück fallen.

Heute, 18:30 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen II
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
18:30live
Odenkirchen II - Rheydter SV

Morgen, 12:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk II
FC Blau-Weiß Wickrathhahn
FC Blau-Weiß WickrathhahnWickrathhahn
12:30
SF Neuwerk II - Wickrathhahn

Morgen, 12:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln II
Polizei SV Mönchengladbach
Polizei SV MönchengladbachPolizei SV
12:30
ASV Süchteln II - Polizei SV

Morgen, 15:15 Uhr
SV Schelsen
SV SchelsenSV Schelsen
Sportfreunde Neersbroich
Sportfreunde NeersbroichNeersbroich
15:15
SV Schelsen - Neersbroich

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

27. Spieltag
Mi., 06.05.26 19:30 Uhr Wickrathhahn - Rheindahlen
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SV Otzenrath
So., 10.05.26 15:00 Uhr Liedberg - SV Schelsen
So., 10.05.26 15:00 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn
So., 10.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - Red Stars MG

28. Spieltag
Sa., 16.05.26 19:30 Uhr Odenkirchen II - Neersbroich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - DJK Hehn
So., 17.05.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Rheydter SV
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheindahlen
So., 17.05.26 15:15 Uhr Red Stars MG - Liedberg
So., 17.05.26 15:30 Uhr Polizei SV - Wickrathhahn