Hehn erobert Platz neun, Liedberg verpasst Befreiungsschlag

Kreisliga A Mönchengladbach & Viersen: Der Tabellenführer Rheydter SV benötigt nur einen einzigen Punkt im Duell mit der SpVg Odenkirchen II um am kommenden Wochenende die Meisterschaft feiern zu können. Im Tabellenkeller sieht es zeitgleich spannender aus. Durch den Sieg des FC Blau-Weiß Wickrathhahn am vergangenen Spieltag bleibt es weiterhin umkämpft. Der SV Schelsen und der TuS Liedberg sind beide noch sieglos in diesem Jahr und brauchen allmählich die Kehrtwende im Kampf um die Klasse. Wickrathhahn will derweil am Erfolg des vergangenen Spiels anknüpfen. Das ist der 26. Spieltag:
Der TuS Liedberg bleibt weiterhin punktlos im Jahr 2026. Dabei konnte der Abstiegskandidat gleich zweimal auf einen Treffer von Hassan El Hage antworten. Auf das 1:0-Führungstor durch den Angreifer (6.) reagierte Marcel Bock mit dem 1:1 (13.). Auch auf das 2:1 von El Hage in Minute 28 hatte der TuS durch Marc Neues eine Antowort (33.). In der zweiten Hälfte ließen beide Teams Chancen auf die Führung aus, bis Lucas Scelza für den 3:2-Siegtreffer der Hausherren sorgte. Liedberg muss durch die Pleite weiterhin um den Klassenerhalt bangen.
Die DJK Hehn feierte einen weiteren wichtigen Erfolg - es war bereits der fünfte Dreier der Rückrunde. Beim 2:0-Sieg gegen den VfB Korschenbroich netzte Oussama Mansour doppelt (41., 90.) und sorgte somit für drei weitere Zähler der DJK. Hehn klettert auf Rang neun und hat den Klassenerhalt somit so gut wie sicher. Der VfB blieb im dritten Spiel in Folge sieglos und kann bis auf den sechsten Rang zurück fallen.
Die Scorerliste der Kreisliga A
Die nächsten Spieltage:
27. Spieltag
Mi., 06.05.26 19:30 Uhr Wickrathhahn - Rheindahlen
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II
Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SV Otzenrath
So., 10.05.26 15:00 Uhr Liedberg - SV Schelsen
So., 10.05.26 15:00 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn
So., 10.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - Red Stars MG
28. Spieltag
Sa., 16.05.26 19:30 Uhr Odenkirchen II - Neersbroich
So., 17.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - DJK Hehn
So., 17.05.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Rheydter SV
So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheindahlen
So., 17.05.26 15:15 Uhr Red Stars MG - Liedberg
So., 17.05.26 15:30 Uhr Polizei SV - Wickrathhahn