Hehn erobert Platz neun, Liedberg verpasst Befreiungsschlag

SF Neuwerk II - Wickrathhahn

ASV Süchteln II - Polizei SV

SV Schelsen - Neersbroich

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

27. Spieltag

Mi., 06.05.26 19:30 Uhr Wickrathhahn - Rheindahlen

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Polizei SV - SF Neuwerk II

Fr., 08.05.26 20:00 Uhr Rheydter SV - SV Otzenrath

So., 10.05.26 15:00 Uhr Liedberg - SV Schelsen

So., 10.05.26 15:00 Uhr ASV Süchteln II - DJK Hehn

So., 10.05.26 15:00 Uhr Neersbroich - Red Stars MG

28. Spieltag

Sa., 16.05.26 19:30 Uhr Odenkirchen II - Neersbroich

So., 17.05.26 12:30 Uhr SF Neuwerk II - DJK Hehn

So., 17.05.26 15:00 Uhr Korschenbr. - Rheydter SV

So., 17.05.26 15:15 Uhr SV Schelsen - Rheindahlen

So., 17.05.26 15:15 Uhr Red Stars MG - Liedberg

So., 17.05.26 15:30 Uhr Polizei SV - Wickrathhahn