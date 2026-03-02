Hehlingen ringt Gifhorn nieder, Hillerse in Torlaune

– Foto: Lea Bindewald

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 1 hatte es in sich: Spitzenreiter TSV Hillerse setzte mit einem Kantersieg ein Ausrufezeichen, während SSV Vorsfelde II trotz Unterzahl im Verfolgerduell die Nerven behielt. Dahinter festigte Lupo Martini Wolfsburg II Rang drei mit einem Arbeitssieg, und der MTV Isenbüttel überzeugte torreich. Spektakel bot auch die Partie in Hehlingen, während Wahrenholz und Ehmen wichtige Punkte sammelten.

Fallersleben startete furios und führte früh durch Geffert und Beck mit 2:0. Ehmen antwortete noch vor der Pause durch Lang und erhöhte im zweiten Durchgang den Druck. In der 90. Minute erzielte Marco Raue den späten Ausgleich. Ehmen bleibt mit 28 Punkten im oberen Mittelfeld, Fallersleben steht bei 18 Zählern.

Lupo Martini Wolfsburg II – FC Brome 1919 1:0 Ein früher Treffer von Tom Winkelmann in der 22. Minute entschied eine insgesamt kontrollierte Partie. Lupo bestimmte weite Strecken des Spiels, ohne jedoch nachzulegen. Brome verteidigte kompakt, blieb offensiv aber zu harmlos. Mit nun 34 Punkten festigt Lupo Rang drei, während Brome mit 15 Zählern im unteren Tabellendrittel bleibt.

TSV Hillerse – TV Jahn Wolfsburg 9:0 Der Spitzenreiter ließ dem Schlusslicht keine Chance und führte bereits zur Pause deutlich. Lennard Kaub, Daniel Kemmer und Nick-Jonas Borgfeld trafen jeweils doppelt, auch Kevin Leja schnürte einen Doppelpack. Mit nun 65 Saisontoren stellt Hillerse die beste Offensive der Liga und bleibt mit 38 Punkten ganz oben. Jahn Wolfsburg kassierte die 17. Niederlage und bleibt mit einem Punkt abgeschlagen Letzter.

MTV Isenbüttel – VfR Wilsche-Neubokel 5:2 Isenbüttel stellte bereits vor der Pause durch Agirman, Amin und Guelabi die Weichen auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Bartsch und Pluschkat weiter, ehe Wilsche durch Goedecke und Radermacher Garcia noch verkürzte. Der deutliche Heimsieg unterstreicht die Offensivstärke des MTV, der nun bei 29 Punkten steht. Wilsche-Neubokel bleibt mit 23 Zählern im Mittelfeld.

TSV Hehlingen – SV Gifhorn 4:3 Hehlingen erwischte einen Traumstart durch Merten Kumher und Finn-Sven Schubert. Gifhorn verkürzte durch Wayne Rudt, doch Kumher stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her. Nach dem 4:1 durch Klaas-Jona Mennenga schien die Partie entschieden, doch Mathes Hashagen und Tino Gewinner machten es noch einmal spannend. Am Ende rettete Hehlingen den knappen Vorsprung über die Zeit und verbessert sich auf 22 Punkte, Gifhorn bleibt bei 25.

VfL Wahrenholz – FC Schwülper 3:0 Wahrenholz nutzte seine Chancen konsequent und ging durch Patrick Schön´s Fallrückzieher in Führung. Marcell Meyer und Leon Lenglei sorgten im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse. Schwülper bleibt mit 12 Punkten tief im Tabellenkeller, Wahrenholz steht nun bei 23 Zählern und konnte sich erstmal absetzen.