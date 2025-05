Hehlingen empfängt Vorsfelde II – Ehmen zu Gast bei Reislingen/Neuhaus

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

SV Gifhorn (6. / 44 Pkt.) – FC Brome 1919 (10. / 33 Pkt.)

SV Gifhorn strebt eine Top-Fünf-Platzierung an und möchte vor heimischer Kulisse erneut punkten. Brome spielt um den Anschluss ans obere Mittelfeld und reist mit Ambitionen an. Die Hausherren sind leicht favorisiert, müssen aber konzentriert bleiben. Brome konnte die Erstauflage in dieser Saison mit 4:3 gewinnen. Ein Spiel mit offenem Ausgang.