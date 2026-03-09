Hehlingen "belohnt" sich nicht und unterliegt Schwülper mit 1:2

Hehlingens Trainer Silas Mörsch zeigte sich nach dem Spiel enttäuscht über den Ausgang der Begegnung. „Ich bin immer noch bedient. Mir war bewusst, was für Schwülper auf dem Spiel steht. Sie haben es besser umgesetzt als wir und den Kampf mehr angenommen“, erklärte er.

Nach dem Seitenwechsel erwischte Hehlingen zunächst die bessere Phase. „In der zweiten Halbzeit haben wir in den ersten 15 Minuten eine echt gute Phase gehabt, in der ich eigentlich nur auf unser erstes Tor gewartet habe“, sagte Mörsch. Doch stattdessen gingen die Gastgeber in Führung. Nach einem langen Ball kam ein Schwülperer Stürmer im Strafraum zu Fall, nachdem er im Tempo leicht vom Torhüter berührt worden war. „Elfer und 1:0 für die Heimmannschaft“, schilderte Mörsch nüchtern die Szene.

Die erste Halbzeit verlief laut Mörsch weitgehend ausgeglichen. „In der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel ohne Riesenchancen auf beiden Seiten. Wir hatten mehr Anteile vom Spiel, Schwülper aber mehr Zug zum Tor“, so der Trainer. Mit dem torlosen Remis ging es schließlich in die Pause.

Nur wenige Minuten später legte Schwülper nach. „Daraufhin verschlafen wir die kommenden zehn Minuten und fangen uns das zweite Tor“, so der Hehlinger Trainer. Lauritz Macht traf innerhalb kurzer Zeit doppelt (58., 62.) und stellte auf 2:0.

Hehlingen gab sich jedoch nicht auf und kam durch Merten Kumher wieder heran. „Wir machen durch Merten Kumher – wieder einmal per Freistoß – den Anschlusstreffer“, erklärte Mörsch über das Tor zum 2:1 in der 73. Minute. In der Schlussphase versuchten die Gäste noch einmal alles, doch der Ausgleich gelang nicht. „Wir hatten noch zwei, drei weitere Chancen, aber belohnen uns nicht“, sagte Mörsch.

Am Ende blieb bei ihm der Eindruck eines insgesamt ausgeglichenen Spiels. „Es war ein hartes, aber faires Spiel. Aus meiner Sicht wäre ein Unentschieden das richtige Ergebnis gewesen, daher ärgere ich mich sehr, dass wir es nicht geschafft haben“, erklärte er. Dann wäre das Ergebnis vom Hinspiel nochmal hergestellt. Damals endete die Partie mit 2:2.

Kurz vor dem Ende gab es zudem noch eine Schrecksekunde für Hehlingen. „In der 93. Minute hat sich unser Mittelfeldspieler Hendrik Rammacher bei einem Pressschlag verletzt. Da müssen wir jetzt schauen, wie es sich über die Tage entwickelt. Ich hoffe darauf, dass es nicht ganz so schlimm ist“, sagte Mörsch.

In der Tabelle verbessert sich der FC Schwülper durch den Sieg auf Rang 14, während der TSV Hehlingen auf Platz zehn bleibt.