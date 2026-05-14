Hegnach will zuhause ungeschlagen bleiben

Mit dem 1.FC empfängt man eines der auswärtsstärksten Teams der Liga das zudem mit Josephine Wild(13 Tore) eine der besten Torjägerinnen der Liga in den Reihen hat. Nur die Hegnacherinnen Silvana Arcangioli und Eva Werner trafen noch öfter(14x). Der SVH nach zuletzt 3 Siegen in Folge zweitbestes Team der Rückrunde und zuhause immer noch ungeschlagen. Bereits 6 Punkte mehr hat man als der ambitionierte Gast aus Heidenheim der zum Favoritenkreis gezählt hatte. Dennoch gehört der 1.FC zu den stärksten Teams der Oberliga. Man will die Serie weiter ausbauen und Platz 3 festigen im vorletzten Heimspiel. Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauer bei dieser attraktiven Partie.