 2026-04-29T13:32:52.058Z

Vereinsnachrichten

Hegnach will Heimserie ausbauen

von Alexander Rieger · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

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SV Hegnach
18.Spieltag SV Hegnach - Hegauer FV Sonntag 03.05.26 13:00 Uhr
Die Saison geht bei noch 5 Spielen nun in die Endphase. Für den SVH geht es um die bestmögliche Platzierung, für die Gäste noch um den Klassenerhalt. Mit aktuell 18 Punkten und 22:39 Toren stehen sie zwar auf Rang 8, sind aber noch nicht gesichert. Auswärts holte der FV nur 4 Punkte während Hegnach zuhause noch unbesiegt ist(5 Siege, 3 Remis). Nach der starken Leistung in Neuenstein hofft man auf eine Fortsetzung und weitere Punkte. Im Hinspiel siegte man 3:0.