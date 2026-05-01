Hegnach will Heimserie ausbauen

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Die Saison geht bei noch 5 Spielen nun in die Endphase. Für den SVH geht es um die bestmögliche Platzierung, für die Gäste noch um den Klassenerhalt. Mit aktuell 18 Punkten und 22:39 Toren stehen sie zwar auf Rang 8, sind aber noch nicht gesichert. Auswärts holte der FV nur 4 Punkte während Hegnach zuhause noch unbesiegt ist(5 Siege, 3 Remis). Nach der starken Leistung in Neuenstein hofft man auf eine Fortsetzung und weitere Punkte. Im Hinspiel siegte man 3:0.