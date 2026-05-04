Hegnach wahrt weiße Weste

Weiße Weste zuhause gewahrt dank starker Effektivität vor dem Tor. Und erneut zu Null gespielt. Es hätte auch anders laufen können wenn Laura Pawlowski nicht mit einer sehenswerten Glanzparade einen satten Schuß von Annika Sauter in der 5.Minute über die Latte gelenkt hätte. Kurz danach feuerte Lena Just knapp übers SVH Tor. Dann aber zwang Heidi Klatt Gästetorspielerin Joana Glessner zu einer Glanzparade. Wenig später blieb Eva Werner an Glessner hängen. In der 17. wurde die gut aufgelegte Heidi Klatt freigespielt die abgeklärt zum 1:0 vollendete. Nur 5 Minuten später nutzte Heidi Klatt ein überlegtes Zuspiel von Eva Werner zum 2:0. Nachdem Hegau einen Schuß von Heidi Klatt noch auf der Linie klärte erzielte Silvana Arcangioli im Nachsetzen das 3:0(33.). Einen präzisen Paß von Linda Koch erlief sich Eva Werner und bediente die nachrückende Tuana Sentürk die noch einen Gegner versetzte und flach zum 4:0(40.) traf. Kurz danach musste Linda Koch mit einer Platzwunde am Kopf aus dem Spiel genommen werden. Kurz nach der Pause musste die für sie eingewechselte Emilia Nossek mit Muskelverletzung wieder raus. Noch einen drauf setzte man in der 67. als Eva Werner aus der Drehung zum 5:0 Endstand abschloß. Bis zum Abpfiff gelang den Gästen keine Torchance mehr und man konnten einen Gang rausnehmen.

SV Hegnach : Pawlowski, Shala, Koch(43.Nossek,54.Faith McDonald), Killi, Greiner(79.Mercy McDonald), Hofmann, Klatt, Renner(84.Göktas), Sentürk(87.Kutsiofiti), Arcangioli, Werner