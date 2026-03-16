Hegnach startet erfolgreich

13.Spieltag SV Hegnach I - FC Freiburg St.Georgen 5:1(1:0)

Gegen an sich spielstarke Gäste tat man sich lange schwer mit dem Zugriff, dennoch schoß man in Hälfte 2 einen deutlichen Sieg heraus. Nachdem Tuana Sentürk noch eine Großchance vergeben hatte setzte sie sich kurz danach energisch durch und den abgewehrten Schuß staubte Eva Werner zum 1:0 ab. Bis zum Pausenpfiff ließ man keine Torchance der Gäste zu. Kurz nach der Pause stellte man die Weichen auf Sieg. Eine Ecke köpfte Linda Koch zum 2:0 ein. Nur wenig später vollendete Tuana Sentürk überlegt zum 3:0. Einen schnellen Angriff schloß Anki Renner mit dem 4:0 ab. Etwas aus dem Nichts gelang dem FC durch einen verdeckten Schuß das 4:1. Den Schlußpunkt zum 5:1 setzte Silvana Arcangioli nach einem gut getimten Tiefenpass von Anki Renner. Weitere Tore verpasste man bei einem Pfostenschuß von Sentürk und Greiner, einem Kopfball von Emilia Nossek und nach einer Flanke brachten weder Werner noch Sentürk den Ball aus kurzer Entfernung im Tor unter.