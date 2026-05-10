Hegnach rückt auf Platz 3 vor

Einen bedingungslosen Fight lieferte man beim spielstarken Heimteam ab und siegte nach einer Abwehrschlacht mit 1:0. Schon zu Bgeinn musste Hegnachs Torspielerin Laura Pawlowski mit 2 Glanzparaden einen Rückstand verhindern. Bei zahlreichen brandgefährlichen Eckbällen war sie ebenso auf dem Posten. Nur langsam befreite man sich etwas vom Dauerdruck des SVA. In der 22.zischte ein Freistoß von Diellza Shala nur knapp drüber. Einen Distanzschuß von Silvana Arcangioli in der 28. wehrte SVA Torspielerin Pauline Renz mit einer tollen Parade ab, den Nachschuß setzte Heidi Klatt ans Aussennetz. Nach Ablage von Eva Werner zielte Silvana Arcangioli knapp drüber. Man hatte auch in Hälfte 2 nun besser Zugriff auf den Gegner und gewann die wichtigen Zweikämpfe. In der 52. blockte Sena Kili einen langen Ball, Laura Greiner schickte Silvana Arcangioli auf die Reise deren präzise Hereingabe vollendete Eva Werner gekonnt zum 0:1. Wenig später setzte sich Arcangioli durch, doch den Schuß parierte Renz mit starkem Reflex. In der Schlußphase geriet man nochmal ins Schwimmen und hatte Glück bei einem Kopfball an den Pfosten. In der Nachspielzeit nahm man geschickt Zeit von der Uhr und schaukelte den Auswärtssieg über die Zeit. Ein Spiel das man normal nicht gewinnen darf, aber das Spielglück war diesmal auf unserer Seite. Zum 3.Mal in Folge zu 0 und wir schieben uns auf Platz 3.

SV Hegnach: Pawlowski, Killi, Hofmann, Grbavac, Shala, Greiner(67.Faith McDonald) Renner(90.Cerkez), Arcangioli, Werner(88.Vezaj), Klatt(46.Mercy McDonald), Sentürk(86.Kübler)