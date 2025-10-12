Hegnach mit 5. Sieg in Folge

5.Sieg im 5.Spiel und erneut 4 Tore. Dem SVH ist ein nicht für möglich gehaltener Traumstart gelungen. Mit tollem Teamspirit fightete man um jeden Ball. Schon nach 8.Minuten traf Tuana Sentürk nach Zuspiel von Heidi Klatt mit einem unhaltbaren Sonntagsschuß zum 1:0. In der 16.Minute klaute Silvana Arcangioli den Gästen an der Mittellinie den Ball und lief alleine aufs Tor zu und schloß ins lange Eck zum 2:0 ab. Der TSV spielte weiterhin gefällig nach vorne aber ohne präzisen Abschluß. Kurz vor der Pause nahm Silvana Arcangioli eine Hereingabe von Tuana Sentürk direkt und versenkte sie unhaltbar für Gästetorspielerin Elisa Mandarello unter der Latte. 3:0 zur Pause und man konnte einen Gang rausnehmen ohne nachlässig zu werden. Nochmals toller Schuß von Tuana Sentürk aber der Ball sprang von der Unterkante der Latte wieder raus. In der 85. Hereingabe von Silvana Arcangioli und Heidi Klatt störte entscheidend so daß den Gästen ein Eigentor zum 4:0 unterlief. Noch 2 Torschüsse von Heidi Klatt und Christina Koutsiofiti dann konnte man sich über einen weiteren Sieg freuen.

Es spielten: Pawlowski, Killi(65.Faith Mc Donald), Shala, Koch, Hofmann, Klatt, Arcangioli, Greiner(86.Nossek), Sentürk, Mercy Atutononu McDonald, Werner(85.Koutsiofiti)