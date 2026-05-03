Hegnach dreht auf, wildes 4:4 in Mühlhausen, Musbach siegt 4:2

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.
In Karlsruhe entwickelte sich eine Partie, die über weite Strecken von der Taktik geprägt war. Die Reserve des KSC wirkte spielbestimmend und belohnte sich nach einer knappen Stunde für den Aufwand: In der 62. Minute erzielte Amber Blust die 1:0-Führung für den Karlsruher SC II. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Gastgeberinnen den Vorsprung über die Zeit retten, doch der Zeller FV bewies in der Schlussphase eine beeindruckende Moral. In der 78. Minute gelang Jana Wöhrle der Ausgleich zum 1:1, was sichtlich für Unruhe in der Karlsruher Defensive sorgte. Nur vier Minuten später, in der 82. Minute, war es Sarah Obert, die den Ball zur 1:2-Führung im Netz unterbrachte und damit die Partie komplett drehte. Karlsruhe warf am Ende noch einmal alles nach vorne, konnte die bittere Heimniederlage aber nicht mehr abwenden.
Die Zuschauer in Tettnang erlebten ein echtes Wechselbad der Gefühle. Den Auftakt machte Jana Erdle, die den TSV Tettnang in der 42. Minute mit 1:0 in Front brachte. Die Freude der Heimfans währte jedoch nur kurz, denn praktisch im Gegenzug markierte Anna Rogèe in der 44. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel wirkten die Gäste aus Freiburg zunächst wacher und gingen in der 58. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tamara Šmigić mit 1:2 in Führung. Tettnang zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. In der 71. Minute war es Alicia Serafini, die zum 2:2 ausglich. Die Entscheidung in dieser packenden Partie fiel schließlich in der 80. Minute, als Laura Bader den viel umjubelten Siegtreffer zum 3:2-Endstand für Tettnang erzielte.
Das Spiel in Hegnach lässt sich wohl am besten als reine Machtdemonstration beschreiben. Die Hausherren ließen von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. Besonders Heidi Janika Klatt erwischte einen Sahnetag und schockte die Gäste bereits früh mit einem Doppelschlag: In der 15. Minute traf sie zum 1:0 und legte in der 20. Minute sofort das 2:0 nach. Der Hegauer FV fand an diesem Tag kein Mittel gegen die offensive Wucht der Gastgeberinnen. In der 32. Minute erhöhte Silvana Arcangioli auf 3:0, bevor Tuana Sentürk bereits in der 38. Minute mit dem 4:0 für die Vorentscheidung sorgte. In der zweiten Halbzeit schaltete Hegnach einen Gang zurück, blieb aber gefährlich. Den Schlusspunkt setzte Eva Yara Werner in der 66. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.
Was sich in Mühlhausen abspielte, war nichts für schwache Nerven und wird sicher noch lange Gesprächsstoff bieten. Die Torfolge begann in der 15. Minute, als Denise Stricklan den 1. FC Mühlhausen mit 1:0 in Führung brachte. Doch Gottenheim antwortete stark: Vanessa Ziegler glich in der 33. Minute zum 1:1 aus, und ein unglückliches Eigentor von Inga Werchner in der 41. Minute drehte die Partie zur 1:2-Pausenführung für die Gäste. Nach dem Wechsel schien Gottenheim nach dem zweiten Treffer von Vanessa Ziegler in der 72. Minute zum 1:3 bereits wie der sichere Sieger. Dann aber folgte der große Auftritt von Rabea Ronellenfitsch, die in der 75. Minute auf 2:3 verkürzte. In der 82. Minute markierte Claudia Eckstein den Ausgleich zum 3:3, und nur zwei Minuten später, in der 84. Minute, drehte erneut Rabea Ronellenfitsch das Spiel zur 4:3-Führung. Als alle mit einem Heimsieg rechneten, schlug Jana Werz in der 90. Minute eiskalt zu und rettete dem SV Gottenheim das Remis zum 4:4.
In Heidenheim sahen die Fans ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Hausherren zunächst den besseren Start erwischten. In der 22. Minute brachte Hannah Becker den 1. FC Heidenheim mit 1:0 in Führung. Heidenheim verteidigte diesen knappen Vorsprung über weite Strecken der Partie sehr diszipliniert und ließ kaum nennenswerte Großchancen zu. Alberweiler gab sich jedoch nie auf und erhöhte in der Schlussphase den Druck merklich. Die Bemühungen der Gäste wurden schließlich belohnt: In der 80. Minute war es Melanie Geiselhart, die den Ball zum 1:1 über die Linie drückte. In den letzten zehn Minuten suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb bei der Punkteteilung, die für Heidenheim aufgrund des späten Zeitpunkts dennoch etwas unglücklich wirkt.
Die Partie in Stuttgart wurde zur großen Bühne für eine einzige Spielerin, die die Neuensteiner Defensive zur Verzweiflung brachte. Ema Kerqota eröffnete in der 26. Minute den Torreigen zur 1:0-Führung für den FSV Waldebene Stuttgart Ost. Neuenstein bewies kurzzeitig Moral und kam durch Charlotte Giehl in der 40. Minute zum Ausgleich zum 1:1. Doch nach dem Seitenwechsel war es erneut Ema Kerqota, die in der 51. Minute auf 2:1 stellte. Nur vier Minuten später, in der 55. Minute, erhöhte Maja Zadro auf 3:1. Die Gastgeberinnen spielten nun befreit auf, und in der 63. Minute machte Ema Kerqota mit ihrem dritten Treffer zum 4:1 ihren Hattrick perfekt. Den endgültigen Deckel auf die Partie setzte Franka Zimmerer in der 84. Minute mit dem Tor zum deutlichen 5:1-Endstand.
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In Altheim entwickelte sich eine Partie, in der die Hausherrinnen von Beginn an die Spielkontrolle suchten. Die Defensive der Gäste stand zunächst stabil, doch nach einer knappen halben Stunde wurde die Geduld der Heimelf belohnt. In der 32. Minute war es Chantal Fath, die goldrichtig stand und den Ball zur 1:0-Führung im Netz unterbrachte. Nach dem Seitenwechsel versuchte die SGM Oppenweiler/Sulzbach den Druck zu erhöhen, doch Altheim blieb eiskalt in der Chancenverwertung. In der 61. Minute erhöhte Lisa Eberle nach einer schönen Kombination auf 2:0. Den endgültigen Schlusspunkt unter eine disziplinierte Mannschaftsleistung setzte schließlich Julia Becker, die in der 70. Minute zum 3:0-Endstand einnetzte.
Vor heimischer Kulisse lieferte der SV Eutingen eine sehr konzentrierte Vorstellung ab. Jebenhausen agierte zwar mutig, fand aber selten ein Mittel gegen den gut organisierten Abwehrriegel der Eutingerinnen. Kurz vor der Halbzeitpause gelang der Durchbruch: In der 39. Minute markierte Lisa Baderschneider die psychologisch wichtige 1:0-Führung. Im zweiten Durchgang blieb die Partie lange Zeit offen, da die Gäste auf den Ausgleich drängten. Die Entscheidung fiel erst in der Schlussphase durch eine Standardsituation. Nach einem Foulspiel im Strafraum behielt Marie Johner in der 72. Minute die Nerven und verwandelte den Foulelfmeter souverän zum 2:0-Endstand.
Was für ein turbulentes Spiel im Schwarzwald! Die Zuschauer erlebten einen Blitzstart, als Larissa Singer bereits in der 2. Minute zur 1:0-Führung für den SV Musbach traf. In der 25. Minute unterlief Christina Reinhold ein unglückliches Eigentor, was die Führung der Hausherrinnen auf 2:0 schraubte. Doch Derendingen bewies eine enorme Moral und schlug postwendend zurück. Nur zwei Minuten später, in der 27. Minute, verkürzte Jana Jung auf 2:1, bevor Carina Schröder in der 38. Minute tatsächlich den Ausgleich zum 2:2 markierte. Nach dem Seitenwechsel fand Musbach jedoch wieder in die Spur. In der 57. Minute verwandelte Pia Stockburger einen Foulelfmeter zur 3:2-Führung. In einer hitzigen Schlussphase, als Derendingen alles nach vorne warf, fiel tief in der Nachspielzeit in der 94. Minute (90.+4) der Treffer zum 4:2-Endstand, der den Heimsieg endgültig zementierte.
In Jungingen entwickelte sich ein Spiel, das lange Zeit von taktischer Disziplin geprägt war. Den Dosenöffner für die Heimelf gab es nach gut zwanzig Minuten: Nach einem Handspiel im Sechzehner trat Sarah Geiger in der 23. Minute zum Handelfmeter an und verwandelte sicher zur 1:0-Führung. Frommern hielt in der Folge leidenschaftlich dagegen und blieb bis in die Schlussphase gefährlich. Erst ein Doppelschlag in den letzten Minuten sorgte für die Entscheidung. In der 81. Minute erhöhte Clara Jacquemy auf 2:0, bevor Maya Lynch nur drei Minuten später, in der 84. Minute, mit dem Treffer zum 3:0 alle Zweifel am Heimsieg beseitigte.
Die Partie in Donzdorf wurde zur großen Bühne für eine einzige Akteurin, die der Abwehr der Gastgeberinnen das Leben sichtlich schwer machte. Leona Fischer erwischte einen Sahnetag und brachte die Sindelfingen Ladies bereits in der 8. Minute mit 0:1 in Führung. In der 31. Minute erhöhte sie auf 0:2, und kurz nach dem Wiederanpfiff machte Leona Fischer in der 53. Minute mit ihrem dritten Treffer den Hattrick perfekt. Donzdorf bewies jedoch Charakter und kam in der 63. Minute durch Lena Scheiring zum 1:3-Anschlusstreffer. Die Hoffnung auf eine Aufholjagd hielt jedoch nicht lange, da die Gäste das Geschehen souverän kontrollierten. Den Schlusspunkt setzte Selina Milena Martens in der 87. Minute mit dem Tor zum deutlichen 1:4-Auswärtssieg.
In Münchingen sahen die Zuschauer eine Begegnung, die vor allem von der taktischen Finesse und der defensiven Stabilität beider Mannschaften lebte. Sowohl der TSV Münchingen als auch die Reserve des VfB Stuttgart agierten aus einer sicheren Grundordnung heraus und ließen kaum nennenswerte Großchancen zu. Das Spiel fand größtenteils im Mittelfeld statt, wo um jeden Zentimeter Boden gekämpft wurde. Trotz einiger Bemühungen in der Schlussphase, das Spiel doch noch für sich zu entscheiden, fanden beide Offensivreihen keine Lücke im gegnerischen Abwehrverbund. So blieb es am Ende bei einem torlosen Unentschieden, mit dem beide Teams aufgrund der gezeigten Defensivleistung letztlich leben können.
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