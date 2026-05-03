Hegnach dreht auf, wildes 4:4 in Mühlhausen, Musbach siegt 4:2

Karlsruher SC II – Zeller FV 1:2

In Karlsruhe entwickelte sich eine Partie, die über weite Strecken von der Taktik geprägt war. Die Reserve des KSC wirkte spielbestimmend und belohnte sich nach einer knappen Stunde für den Aufwand: In der 62. Minute erzielte Amber Blust die 1:0-Führung für den Karlsruher SC II. Lange Zeit sah es so aus, als könnten die Gastgeberinnen den Vorsprung über die Zeit retten, doch der Zeller FV bewies in der Schlussphase eine beeindruckende Moral. In der 78. Minute gelang Jana Wöhrle der Ausgleich zum 1:1, was sichtlich für Unruhe in der Karlsruher Defensive sorgte. Nur vier Minuten später, in der 82. Minute, war es Sarah Obert, die den Ball zur 1:2-Führung im Netz unterbrachte und damit die Partie komplett drehte. Karlsruhe warf am Ende noch einmal alles nach vorne, konnte die bittere Heimniederlage aber nicht mehr abwenden.

TSV Tettnang – FC Freiburg-St. Georgen 3:2

Die Zuschauer in Tettnang erlebten ein echtes Wechselbad der Gefühle. Den Auftakt machte Jana Erdle, die den TSV Tettnang in der 42. Minute mit 1:0 in Front brachte. Die Freude der Heimfans währte jedoch nur kurz, denn praktisch im Gegenzug markierte Anna Rogèe in der 44. Minute den Ausgleich zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel wirkten die Gäste aus Freiburg zunächst wacher und gingen in der 58. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Tamara Šmigić mit 1:2 in Führung. Tettnang zeigte sich jedoch keineswegs geschockt und kämpfte sich leidenschaftlich zurück in die Begegnung. In der 71. Minute war es Alicia Serafini, die zum 2:2 ausglich. Die Entscheidung in dieser packenden Partie fiel schließlich in der 80. Minute, als Laura Bader den viel umjubelten Siegtreffer zum 3:2-Endstand für Tettnang erzielte.

SV Hegnach – Hegauer FV 5:0

Das Spiel in Hegnach lässt sich wohl am besten als reine Machtdemonstration beschreiben. Die Hausherren ließen von der ersten Minute an keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. Besonders Heidi Janika Klatt erwischte einen Sahnetag und schockte die Gäste bereits früh mit einem Doppelschlag: In der 15. Minute traf sie zum 1:0 und legte in der 20. Minute sofort das 2:0 nach. Der Hegauer FV fand an diesem Tag kein Mittel gegen die offensive Wucht der Gastgeberinnen. In der 32. Minute erhöhte Silvana Arcangioli auf 3:0, bevor Tuana Sentürk bereits in der 38. Minute mit dem 4:0 für die Vorentscheidung sorgte. In der zweiten Halbzeit schaltete Hegnach einen Gang zurück, blieb aber gefährlich. Den Schlusspunkt setzte Eva Yara Werner in der 66. Minute mit dem Treffer zum 5:0-Endstand.

1. FC Mühlhausen – SV Gottenheim 4:4

Was sich in Mühlhausen abspielte, war nichts für schwache Nerven und wird sicher noch lange Gesprächsstoff bieten. Die Torfolge begann in der 15. Minute, als Denise Stricklan den 1. FC Mühlhausen mit 1:0 in Führung brachte. Doch Gottenheim antwortete stark: Vanessa Ziegler glich in der 33. Minute zum 1:1 aus, und ein unglückliches Eigentor von Inga Werchner in der 41. Minute drehte die Partie zur 1:2-Pausenführung für die Gäste. Nach dem Wechsel schien Gottenheim nach dem zweiten Treffer von Vanessa Ziegler in der 72. Minute zum 1:3 bereits wie der sichere Sieger. Dann aber folgte der große Auftritt von Rabea Ronellenfitsch, die in der 75. Minute auf 2:3 verkürzte. In der 82. Minute markierte Claudia Eckstein den Ausgleich zum 3:3, und nur zwei Minuten später, in der 84. Minute, drehte erneut Rabea Ronellenfitsch das Spiel zur 4:3-Führung. Als alle mit einem Heimsieg rechneten, schlug Jana Werz in der 90. Minute eiskalt zu und rettete dem SV Gottenheim das Remis zum 4:4.

1. FC Heidenheim – SV Alberweiler 1:1

In Heidenheim sahen die Fans ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Hausherren zunächst den besseren Start erwischten. In der 22. Minute brachte Hannah Becker den 1. FC Heidenheim mit 1:0 in Führung. Heidenheim verteidigte diesen knappen Vorsprung über weite Strecken der Partie sehr diszipliniert und ließ kaum nennenswerte Großchancen zu. Alberweiler gab sich jedoch nie auf und erhöhte in der Schlussphase den Druck merklich. Die Bemühungen der Gäste wurden schließlich belohnt: In der 80. Minute war es Melanie Geiselhart, die den Ball zum 1:1 über die Linie drückte. In den letzten zehn Minuten suchten beide Teams die Entscheidung, doch es blieb bei der Punkteteilung, die für Heidenheim aufgrund des späten Zeitpunkts dennoch etwas unglücklich wirkt.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – TSV Neuenstein 5:1

Die Partie in Stuttgart wurde zur großen Bühne für eine einzige Spielerin, die die Neuensteiner Defensive zur Verzweiflung brachte. Ema Kerqota eröffnete in der 26. Minute den Torreigen zur 1:0-Führung für den FSV Waldebene Stuttgart Ost. Neuenstein bewies kurzzeitig Moral und kam durch Charlotte Giehl in der 40. Minute zum Ausgleich zum 1:1. Doch nach dem Seitenwechsel war es erneut Ema Kerqota, die in der 51. Minute auf 2:1 stellte. Nur vier Minuten später, in der 55. Minute, erhöhte Maja Zadro auf 3:1. Die Gastgeberinnen spielten nun befreit auf, und in der 63. Minute machte Ema Kerqota mit ihrem dritten Treffer zum 4:1 ihren Hattrick perfekt. Den endgültigen Deckel auf die Partie setzte Franka Zimmerer in der 84. Minute mit dem Tor zum deutlichen 5:1-Endstand.