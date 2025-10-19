Hegnach bleibt vorne

6.Spieltag Hegauer FV - SV Hegnach 0:3(0:1)

Auf großem Rasenplatz entwickelte sich ein hart umkämpftes Match und man hatte lange Mühe die Spielkontrolle zu erlangen. Das Heimteam zunächst im Vorteil dank mehr Ballsicherheit und vieles lief über die agile Nina Sardu. So musste Mercy Mc Donald mit letztem Einsatz eine Chance von Sardu verhindern. Einen Freistoß köpfte Jennifer Birkenberger ans Aussennetz. In der 30. war Eva Werner schon an der Torspielerin vorbei verpasste aber den Torabschluß. Einen abgefälschten Paß von Senna Killi nahm Silvana Arcangioli auf und enteilte der Abwehr, behielt die Übersicht und schoß unhaltbar zur 0:1(39.) Führung ein. Ein Tor wieder zum richtigen Zeitpunkt. Nach 53 Minuten hätte Tuana Sentürk schon für eine Vorentscheidung sorgen können doch köpfte sie eine Flanke von Silvana Arcangioli aus 5m nur auf die Torspielerin. Kuriose Szene in der 65. als sich Eva Werner an der Aussenlinie im Sprint durchsetzte, die herauseilende Torspielerin aber Werner anschoß und der Ball Richtung leeres Tor trudelte aber nicht reinging. Es wurde zunehmend hektischer mit vielen Fouls auf beiden Seiten. In der 81. hielt Silvana Arcangioli von der Mittellinie einfach mal drauf und der Ball flutschte der Torspielerin durch die Finger. Die folgende Ecke spielte Arcangioli vors Tor un dim Getümmel stocherte Eva Werner den Ball zum 0:2 über die Linie. Einen Einwurf verlängerte Tuana Sentürk in den Strafraum wo Heidi Klatt volley aus der Drehung hoch unter die Latte zum 0:3(90.) traf . Ein Traumtor veredelte also den 6.Hegnacher Sieg in Folge und sorgte dafür daß der SVH an der Tabellenspitze bleibt. Einmal mehr eine wirkliche tolle Leistung des neuformierten Teams auch dank unerschütterlichem Teamgeist. Nächsten Sonntag gastiert Alberweiler zum absoluten Topsiel.