Hegnach auswärts gefordert

19.Spieltag SV Alberweiler - SV Hegnach Sonntag 10.05 13:00 Uhr

Schwere Aufgabe beim "Klassiker" in Schemmerhofen. Der SVA stellt mit 22 Punkten aktuell das beste Heimteam und ist gut in Form. Zuletzt wurde gar der KSC II mit 4:3 besiegt. Insbesondere Tamara Würstle 11 Tore und Melanie Geiselhardt 8 Tore drehten in der Rückrunde so richtig auf. Aber auch der SVH in guter Form mit zuletzt 9:0 Toren. In der Statistik Hegnach klar vorne, denn es gab gegen Alberweiler noch nie eine Niederlage ob Meisterschaft oder Pokal(nur in der Halle bei einem WFV Endspiel). Ob Ausfälle drohen wird sich zeigen. Mit einem Sieg würde man den SVA wieder überholen. Im Hinspiel trennte man sich 1:1