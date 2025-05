Hegauer FV mit 7:2-Offensivfeuerwerk, VfB Stuttgart II siegt 8:0

TSV Frommern – SV Jungingen 3:2

Der TSV Frommern behielt in einem spannenden Duell gegen den SV Jungingen knapp die Oberhand. Bereits in der 10. Minute brachte Franziska Reiser die Gastgeberinnen in Führung, doch Sarah Geiger glich per Handelfmeter in der 21. Minute aus. Noch vor der Pause traf Jelena Matijevic in der 38. Minute zur erneuten Führung für Frommern. Vanessa Deisling baute diese in der 50. Minute auf 3:1 aus. Clara Lorenz verkürzte zwar in der 81. Minute nochmals, doch es blieb beim knappen Heimsieg.

SpVgg Satteldorf – TSV Münchingen 2:4

Trotz eines starken Endspurts musste sich die SpVgg Satteldorf dem TSV Münchingen mit 2:4 geschlagen geben. Letizia Steil eröffnete den Torreigen in der 33. Minute, Lotta Bäuerlein erhöhte in der 51. Minute auf 0:2. Sonia Munz brachte Satteldorf in der 55. Minute zurück ins Spiel, ehe Melina Welz in der 77. Minute den alten Abstand wiederherstellte. Jana Ebert erzielte in der 88. Minute den Anschluss, doch Letizia Steil setzte in der 90.+5 Minute den Schlusspunkt zum 2:4.

VfB Stuttgart II – VfL Sindelfingen Ladies 8:0

Mit einer beeindruckenden Vorstellung dominierte der VfB Stuttgart II den VfL Sindelfingen Ladies. Farah Jusufovic traf früh in der 5. Minute, Sina Kummerow legte in der 19. Minute nach. Noch vor der Pause erhöhte Sophie Bayer (45.), nach dem Wechsel trafen Sophie Köhler (48., Eigentor), Sara Müller (53., Eigentor), erneut Sina Kummerow (58.), Sophie Bayer (72.) und Theresa Krieg (81.) zum klaren 8:0-Erfolg.

SV Musbach – SV Alberweiler 0:2

Der SV Alberweiler entführte mit einem 2:0-Auswärtssieg drei Punkte aus Musbach. Lara Kutscher traf früh in der 6. Minute zur Führung, Chiara Amzovski machte in der 59. Minute alles klar für die Gäste.

1. FC Donzdorf – FV Bellenberg 3:1

Mit einem starken Start setzte sich der 1. FC Donzdorf gegen den FV Bellenberg durch. Loreley Maier traf in der 12. Minute zur Führung, Joana Bauer erhöhte nur vier Minuten später (16.). Vera Erben verkürzte in der 31. Minute, doch Luisa Reiser sorgte in der 48. Minute für die Entscheidung zugunsten der Gastgeberinnen.