Heftiger Rückschlag: Verden verliert Kellerduell deutlich

Der FC Verden 04 konnte den Schwung aus zwei Siegen in Folge nicht in das Heimspiel gegen den VfL Oldenburg transportieren. Am gestrigen Donnerstagabend setzte es vor über 500 Zuschauern eine erstaunlich klare Niederlage im Vergleich mit einem überlegenden Tabellenvorletzten.

Die Gäste waren nach fünf Niederlagen am Stück bereits abgeschrieben, meldeten sich aber mit einem 2:1-Erfolg über Celle zurück. An die Leistung knüpften sie an, sodass sie die Begegnung im altehrwürdigen Stadion am Berliner Ring kontrollierten. In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts gelang Tade Niehues das 0:1. Der FCV strebte eine Leistungssteigerung an, doch keine 120 Sekunden nach Wiederanpfiff stellte Elias Wilhelmi bereits auf 0:2. Somit hatte der VfL Oldenburg die Zügel weiter in der Hand. In der Schlussphase erhöhte der eingewechselte Karim Bockau sogar noch auf 0:3.