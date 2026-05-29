Heftiger Rückschlag für den VdS Nievenheim

Thomas Boldt steckt mit dem VdS in einer schweren Lage. – Foto: Spielerprofil

Der VdS Nievenheim hat am Mittwochabend auf Schützenhilfe im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga gehofft. Doch daraus wurde nichts: Zum Auftakt des vorletzten Spieltags gewann Konkurrent CfR Links daheim mit 6:4 (3:3) gegen den SV Uedesheim, wodurch die Nievenheimer den Klassenverbleib nicht mehr in den eigenen Händen haben.

Deswegen wären die Nievenheimer am letzten Spieltag erneut auf Schützenhilfe angewiesen. Der bereits abgestiegene TSV Meerbusch II müsste gegen den CfR mindestens einen Punkt holen, damit der VdS mit zwei Siegen aus den letzten beiden Partien noch auf den Relegationsplatz vorrücken könnte. „Wir wissen natürlich, wie schlecht es aussieht. Es braucht schon ein mittelgroßes Wunder, damit wir die Klasse noch halten. Aber wir sind alle Sportler genug, dass wir bis zum bitteren Ende kämpfen, um die kleine Chance zu ergreifen“, betont VdS-Coach Thomas Boldt.

Schon am Dienstag hatten es die Nievenheimer verpasst, im vom Sportgericht angeordneten Wiederholungsspiel gegen den Tabellenführer MSV Düsseldorf selbst wichtige Punkte zu holen. Sie unterlagen deutlich mit 0:8. Der VdS hat zwar am Sonntag (15.30 Uhr) daheim gegen Hochdahl die Chance, nach Punkten wieder mit dem CfR Links gleichzuziehen, weil aber in der Bezirksliga der direkte Vergleich entscheidend ist, braucht er mehr Punkte als die Düsseldorfer.

Die Hoffnung auf die Schützenhilfe des SV Uedesheim war groß. Auch der SVÜ wollte laut Trainer Oliver Seibert alles geben, um dem VdS zu helfen. „Ich habe einige Nievenheimer beim Spiel gesehen. Vor Anpfiff habe ich Kapitän Dominik Schillings noch versprochen, dass wir alles reinschmeißen werden“, berichtete Seibert. Dennoch verspielte seine Mannschaft im ersten Durchgang gleich zweimal die Führung, wodurch es mit 3:3 in die Pause ging. „Eigentlich sind wir gut reingekommen, dennoch war schnell zu merken, dass die Partie nicht von der Defensive entschieden wird. Ich habe der Mannschaft in der Kabine schon gesagt, dass das Team gewinnen wird, das in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs seine Chancen besser nutzen wird“, so Seibert.

Defensivprobleme ziehen sich durch die Saison

Genauso traf es auch ein. Der CfR Links sorgte mit drei Toren innerhalb der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit schnell für die Vorentscheidung. Auch der 4:6-Anschlusstreffer brachte keine Spannung mehr in die Partie, wodurch das Horrorszenario der anwesenden Nievenheimer eintrat. Sowohl dem Trainer als auch dem gesamten Verein war schon nach dem Aufstieg im Sommer klar, dass die Bezirksliga eine große Herausforderung sein wird. „Wir haben die Mannschaft zu Saisonbeginn darauf eingestellt, bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt kämpfen zu müssen. Uns war auch bewusst, dass wir die eine oder andere Klatsche kassieren werden, trotzdem haben wir gezeigt, dass wir grundlegend die Qualität für die Bezirksliga haben“, meinte Boldt.

Durch das 0:8 gegen den MSV haben die Nievenheimer nach 32 Spieltagen bereits 121 Gegentore kassiert, eins mehr als das abgeschlagene Schlusslicht aus Meerbusch. Mit 76 eigenen Treffern stellt der VdS zwar die siebtbeste Offensive der Liga, dennoch reichte die Offensivpower nicht, um die Defensivprobleme zu kompensieren. „Unsere Gegentreffer sprechen für sich, zudem haben wir in dieser Saison zu häufig Punkte hergeschenkt. Daher wäre es unfassbar bitter, falls wir absteigen sollten“, sagte Boldt.