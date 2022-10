Genclerbirligi Opladen kassierte achte Gegentore. – Foto: Max Uschakow

Heftige Pleite für Genclerbirligi Opladen Kreisliga A Solingen: Der SSV Lützenkirchen hat einen neuen Trainer gefunden.

SSV Berghausen II – BV Bergisch Neukirchen 0:5 (0:2). Beim Schlusslicht in Langenfeld-Berghausen legten die Neukirchener einen souveränen Auftritt hin. Der Tabellenführer war in allen Belangen die bessere Mannschaft. Lucas Bock brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung und Julius Wemhöner (44.) erwischte den perfekten Zeitpunkt für den zweiten Treffer. Nach der Pause kontrollierte der Liga-Primus das Geschehen nach Belieben. In der Schlussphase gelang Daniel Adamek dann noch zwischen der 82. und 88. Minute ein lupenreiner Hattrick.

SSV Lützenkirchen – SSVg 06 Haan 3:0 (0:0). Die Mannschaft aus Lützenkirchen ist zurück in der Erfolgsspur. Zuhause setzte sich das Team des SSV gegen den Abstiegskandidaten aus Haan durch. Es dauerte allerdings lange, bis die Platzherren für eine Entscheidung sorgen konnten. Angin Ahmad brachte den Favoriten in der 70. Minute in Führung, Muhammed Saidy Khan machte mit seinem Doppelpack (85./90.) alles klar. Inzwischen ist klar, wer die Nachfolge von Trainer Martin Plutecki antritt, der sein Amt vor zwei Wochen zur Verfügung gestellt. Christian Hausmann, 1988 mit Bayer Leverkusen Uefa-Pokalsieger, übernimmt ab dieser Woche.